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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Ростове запретят парковаться на нескольких улицах Западного и в центре города

Сегодня, 07:20
Фото: 1MI
В Ростове запретят парковаться на нескольких улицах Западного и в центра города
В Ростове-на-Дону с 18 февраля на нескольких улицах запретят остановку транспорта, сообщили в мэрии.

Остановку и стоянку автомобилей запретят на улице Малиновского. Речь идет об участке от Каширской до дома №12 с восточной стороны.

С этого же дня введут одностороннее движение на Суворова от Нахичеванский до Крепостного в западном направлении. Это позволит увеличить пропускную способность.

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Кроме того, 18 февраля нельзя будет останавливаться на Суворова со стороны строения № 127. Запретят стоянку на этой же улице со стороны дома № 119.

До этого гигантская пробка парализовала движение на Стачки в Ростове-на-Дону. 

Также стало известно, что движение по обходу Аксая на участке М-4 «Дон» могут открыть в начале лета 2023 года

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Движение
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