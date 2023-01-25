Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Остановку и стоянку автомобилей запретят на улице Малиновского. Речь идет об участке от Каширской до дома №12 с восточной стороны.
С этого же дня введут одностороннее движение на Суворова от Нахичеванский до Крепостного в западном направлении. Это позволит увеличить пропускную способность.
Кроме того, 18 февраля нельзя будет останавливаться на Суворова со стороны строения № 127. Запретят стоянку на этой же улице со стороны дома № 119.
До этого гигантская пробка парализовала движение на Стачки в Ростове-на-Дону.
Также стало известно, что движение по обходу Аксая на участке М-4 «Дон» могут открыть в начале лета 2023 года