«Их запуск позволит расширить график подачи воды в наши дома, улучшить ее напор», — сказано в сообщении главы Республики. Денис Пушилин уточнил, что запуск водовода не решит проблему полностью, в том числе из-за проблем с ветхостью водопровода, однако запуск водовода позволит избежать ужесточения графика подачи воды.