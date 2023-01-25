Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Денис Пушилин рассказал, что нанес визит на стройплощадку водовода из Ростовской области, чтобы лично поблагодарить строителей.
Сейчас работы на объекте идут в круглосуточном режиме при любых погодных условиях, чтобы уже к 1 апреля запустить обе ветви водоснабжения. соединяющие Дон и канал «Северский Донец-Донбасс».
«Их запуск позволит расширить график подачи воды в наши дома, улучшить ее напор», — сказано в сообщении главы Республики. Денис Пушилин уточнил, что запуск водовода не решит проблему полностью, в том числе из-за проблем с ветхостью водопровода, однако запуск водовода позволит избежать ужесточения графика подачи воды.
Ранее эколог рассказал, почему при запуске водовода необходимо рассчитать все риски.