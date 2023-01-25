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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Ростовской области новый водовод в ДНР собираются запустить в работу к 1 апреля

Сегодня, 06:19
Фото: ТГ канал pushilindenis
В Ростовской области новый водовод в ДНР собираются запустить в работу к 1 апреля
В Ростовской области две ветки водовода в Донецкую Народную республику планируют запустить к 1 апреля для ликвидации дефицита воды, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Денис Пушилин рассказал, что нанес визит на стройплощадку водовода из Ростовской области, чтобы лично поблагодарить строителей. 

Сейчас работы на объекте идут в круглосуточном режиме при любых погодных условиях, чтобы уже к 1 апреля запустить обе ветви водоснабжения. соединяющие Дон и канал «Северский Донец-Донбасс». 

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«Их запуск позволит расширить график подачи воды в наши дома, улучшить ее напор», — сказано в сообщении главы Республики. Денис Пушилин уточнил, что запуск водовода не решит проблему полностью, в том числе из-за проблем с ветхостью водопровода, однако запуск водовода позволит избежать ужесточения графика подачи воды. 

Ранее эколог рассказал, почему при запуске водовода необходимо рассчитать все риски.

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