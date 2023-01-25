Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В объявлении указано, что собственник хочет продать рыбоводное предприятие, расположенное рядом с Семикаракорском. Оно расположено на земельном участке площадью 555 гектаров с прудами, занимающими 450 гектаров земли. Четыре пруда — нагульные и позволяют выращивать товарную рыбу на 400 гектарах земли, еще 35 гектаров занимают два выростных пруда для роста мальков, а 15 гектаров используют для зимовальной садки с передержкой рыбы в период с осени до мая.
Предприятие выращивает и реализует товарную прудовую рыбу — карпа, толстолобика, белого амура и мальков этих рыб, которые продают в Москве, Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, ДНР, Краснодарском крае, Оренбурге и Липецке.
В лот за 250 миллионов рублей входит земля, пруды, складские здания, бригадные дома и насосная станция с необходимым оборудованием, включая камышекосилки, аэраторы, тракторы, зернодробилки и другая сельхозтехника.
Само предприятие стоит 230 миллионов рублей без учета стоимости рыбы в прудах на момент продажи. Продавец утверждает, что бизнес окупится в срок от трех до пяти лет.
Ранее власти Ростовской области сообщили, что хотят возобновить работу рыбоводных предприятий по воспроизводству донского леща.