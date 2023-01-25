В объявлении указано, что собственник хочет продать рыбоводное предприятие, расположенное рядом с Семикаракорском. Оно расположено на земельном участке площадью 555 гектаров с прудами, занимающими 450 гектаров земли. Четыре пруда — нагульные и позволяют выращивать товарную рыбу на 400 гектарах земли, еще 35 гектаров занимают два выростных пруда для роста мальков, а 15 гектаров используют для зимовальной садки с передержкой рыбы в период с осени до мая.