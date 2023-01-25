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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Ростовской области за 250 млн рублей продают рыбоводную компанию, снабжающую ДНР

Сегодня, 08:05
Фото: donland.ru
В Ростовской области за 250 млн рублей продают рыбоводную компанию, снабжающую ДНР
В Ростовской области за 250 миллионов рублей продают рыбоводное предприятие, поставляющее рыбу в Москву, Кубань, Волгоградскую область, Крым и ДНР, информация об этом появилась на площадке бесплатных объявлений о продаже.

В объявлении указано, что собственник хочет продать рыбоводное предприятие, расположенное рядом с Семикаракорском. Оно расположено на земельном участке площадью 555 гектаров с прудами, занимающими 450 гектаров земли. Четыре пруда — нагульные и позволяют выращивать товарную рыбу на 400 гектарах земли, еще 35 гектаров занимают два выростных пруда для роста мальков, а 15 гектаров используют для зимовальной садки с передержкой рыбы в период с осени до мая. 

Предприятие выращивает и реализует товарную прудовую рыбу — карпа, толстолобика, белого амура и мальков этих рыб, которые продают в Москве, Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, ДНР, Краснодарском крае, Оренбурге и Липецке.

Предприятие выращивает и реализует товарную прудовую рыбу 
Фото: Авито
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В лот за 250 миллионов рублей входит земля, пруды, складские здания, бригадные дома и насосная станция с необходимым оборудованием, включая камышекосилки, аэраторы, тракторы,  зернодробилки и другая сельхозтехника.

Само предприятие стоит 230 миллионов рублей без учета стоимости рыбы в прудах на момент продажи. Продавец утверждает, что бизнес окупится в срок от трех до пяти лет. 

Ранее власти Ростовской области сообщили, что хотят возобновить работу рыбоводных предприятий по воспроизводству донского леща.

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