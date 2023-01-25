Специалисты Росздравнадзора заблокировали 30 сайтов, торговавших в Ростовской области лекарствами для больных диабетом. Подлинность и качество препаратов проверить оказалось невозможным. Недобросовестные продавцы выставляли сомнительные препараты за цену до семи тысяч за упаковку.