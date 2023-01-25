rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

В Ростовской области заблокировали 30 сайтов по продаже лекарств для диабетиков

25 января 2023, 17:24
Фото: 1MI

В Ростовской области за 24 часа заблокировали 30 сайтов с лекарствами для диабетиков

Три десятка сайтов по продаже сомнительных препаратов для диабетиков заблокировали в Ростовской области, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Специалисты Росздравнадзора заблокировали 30 сайтов, торговавших в Ростовской области лекарствами для больных диабетом. Подлинность и качество препаратов проверить оказалось невозможным. Недобросовестные продавцы выставляли сомнительные препараты за цену до семи тысяч за упаковку.

Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в аптеках Ростовской области
Узнать подробнее

В Росздравнадзоре напомнили, что лекарства для диабетиков требуют определенной температуры хранения, а ненадежные поставщики не смогли доказать, что придерживаются необходимых правил.

Ранее в Ростовской области закрыли 40 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства для усиления потенции.

Читайте также:
Росздравнадзор Ростовской области заблокировал 500 сайтов-спекулянтов лекарствамиПотенцию мужчин в Ростовской области спасли от непроверенных таблетокРостовский Росздравнадзор заблокировал 19 сайтов нелегальной торговли лекарствами
#Виктория Прутковская#Новости
Подпишитесь
Эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии
Сегодня, 07:39
«Нити сплелись»: что русские и армяне позаимствовали друг у друга в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:16
В Ростовской области за 250 млн рублей продают рыбоводную компанию, снабжающую ДНР
Сегодня, 08:05
В реконструкцию детской горбольницы в центре Ростова вложат 360 млн рублей
Сегодня, 06:40
В Ростовской области новый водовод в ДНР собираются запустить в работу к 1 апреля
Сегодня, 06:19
Более 18 млн пытались взыскать с властей донского района из-за мусорного полигона
Сегодня, 06:17