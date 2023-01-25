Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Специалисты Росздравнадзора заблокировали 30 сайтов, торговавших в Ростовской области лекарствами для больных диабетом. Подлинность и качество препаратов проверить оказалось невозможным. Недобросовестные продавцы выставляли сомнительные препараты за цену до семи тысяч за упаковку.
В Росздравнадзоре напомнили, что лекарства для диабетиков требуют определенной температуры хранения, а ненадежные поставщики не смогли доказать, что придерживаются необходимых правил.
Ранее в Ростовской области закрыли 40 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства для усиления потенции.