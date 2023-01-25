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Posted Вчера, 21:06

Published Вчера, 21:06

Modified Вчера, 21:08

Updated Вчера, 21:08

Вандалы разбили могилу актрисы Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью в «Тихом Доне»

Вчера, 21:06
Фото: Pxhere
Родственников легендарной актрисы Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью в экранизации «Тихого Дона», обвинили в плохом содержании могилы, подвергшейся нападению вандалами.

Певец Юлиан побывал на могиле известной актрисы Элины Быстрицкой, похороненной на Новодевичьем кладбище, и был неприятно удивлен состоянием места погребения артистки. Певец рассказал, что сама могила почившей завалена снегом, вандалы разбили портреты актрисы, а место погребения напоминает скорее свалку, чем погост.

Артист возмущен подобным отношением родственников усопшей к памяти актрисы, оставившей им якобы крупное наследство, обеспечивающее их безбедную жизнь в Израиле. 

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«Состояние могилы и разбитые фотографии меня привели в шок.<…>Мало кого из родственников звёзд волнует состояние могил. Многие забывают даже ставить памятники», — цитирует артиста издание «Экспресс-Газета». 

Юлиан не скрывает своего осуждения происходящего, отмечая что у сестры Быстрицкой есть ресурсы и возможности обеспечить уход за могилой родственницы.

Ранее в Ростове объяснили, что мешает создать дополнительные места под захоронение жителей.

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#Надежда Пустяк#Происшествие#Знаменитости#Кладбище#Культура
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