Певец Юлиан побывал на могиле известной актрисы Элины Быстрицкой, похороненной на Новодевичьем кладбище, и был неприятно удивлен состоянием места погребения артистки. Певец рассказал, что сама могила почившей завалена снегом, вандалы разбили портреты актрисы, а место погребения напоминает скорее свалку, чем погост.