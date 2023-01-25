Posted Вчера, 21:06
Published Вчера, 21:06
Modified Вчера, 21:08
Updated Вчера, 21:08
Певец Юлиан побывал на могиле известной актрисы Элины Быстрицкой, похороненной на Новодевичьем кладбище, и был неприятно удивлен состоянием места погребения артистки. Певец рассказал, что сама могила почившей завалена снегом, вандалы разбили портреты актрисы, а место погребения напоминает скорее свалку, чем погост.
Артист возмущен подобным отношением родственников усопшей к памяти актрисы, оставившей им якобы крупное наследство, обеспечивающее их безбедную жизнь в Израиле.
«Состояние могилы и разбитые фотографии меня привели в шок.<…>Мало кого из родственников звёзд волнует состояние могил. Многие забывают даже ставить памятники», — цитирует артиста издание «Экспресс-Газета».
Юлиан не скрывает своего осуждения происходящего, отмечая что у сестры Быстрицкой есть ресурсы и возможности обеспечить уход за могилой родственницы.
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