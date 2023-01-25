Ветеринар рассказал, каких собак надо одевать в холодное время

Зато за крупных животных можно быть спокойными: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, нередко живут в вольерах и будках, а потому могут сами адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.