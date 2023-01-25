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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Ветеринар рассказал, каких собак надо одевать в холодное время

25 января 2023, 14:43
Стало известно, какие собаки не должны выходить на зимнюю улицу без одежды.

В беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин рассказал, что в холода теплая одежда необходима собакам бесшерстных и коротколапых пород. В первую очередь, это американский голый терьер, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая.

По словам специалиста, большинство этих пород выведены искусственно, и их представители не приспособлены к суровым погодным условиям, поскольку адаптированы лишь к теплому климату. Они как раз и нуждаются в дополнительной защите от холодов.

Если охотничьи псы, пусть даже небольших размеров, с удовольствием бегают по улице во время прогулок, то коротколапые и декоративные собаки двигаются медленнее и легче подвергаются переохлаждению из-за близости тела к земле.

Зато за крупных животных можно быть спокойными: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, нередко живут в вольерах и будках, а потому могут сами адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.



#Ольга Земскова
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