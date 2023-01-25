Ветеринар рассказал, каких собак надо одевать в холодное время

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин рассказал, что в холода теплая одежда необходима собакам бесшерстных и коротколапых пород. В первую очередь, это американский голый терьер, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая.
По словам специалиста, большинство этих пород выведены искусственно, и их представители не приспособлены к суровым погодным условиям, поскольку адаптированы лишь к теплому климату. Они как раз и нуждаются в дополнительной защите от холодов.
Если охотничьи псы, пусть даже небольших размеров, с удовольствием бегают по улице во время прогулок, то коротколапые и декоративные собаки двигаются медленнее и легче подвергаются переохлаждению из-за близости тела к земле.
Зато за крупных животных можно быть спокойными: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, нередко живут в вольерах и будках, а потому могут сами адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.