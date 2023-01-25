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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Власти Ростова решили сохранить ряд идей новогоднего оформления на следующий год

Сегодня, 12:28
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова решили сохранить ряд идей новогоднего оформления на следующий год
Лучшие находки новогоднего оформления Ростова будут использовать и в следующем году, сообщили в мэрии города.

Глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов рассказал, что в городе решили сохранить на следующий год самые интересные находки и идеи новогоднего оформления. В мэрии обратили внимание, что в этом году город украшали большое количество красивых праздничных элементов. Их размещали на фасадах магазинов, образовательных учреждениях и даже жилых домах.

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В городе решили сохранить на следующий год самые интересные находки и идеи новогоднего оформления.
Фото: rostov-gorod.ru

Также чиновник напомнил, что в городе в качестве подарка от властей высажены три голубые ели высотой около пяти метров. Деревья можно увидеть на территории Димитриевского парка, около гимназии № 35 и на территории детского сада № 232. В будущем, по словам Тихонова, планируется увеличить количество живых деревьев для последующей высадки.

Напомним, демонтировать новогодние украшения в Ростове должны до 30 января.

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