Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов рассказал, что в городе решили сохранить на следующий год самые интересные находки и идеи новогоднего оформления. В мэрии обратили внимание, что в этом году город украшали большое количество красивых праздничных элементов. Их размещали на фасадах магазинов, образовательных учреждениях и даже жилых домах.
Также чиновник напомнил, что в городе в качестве подарка от властей высажены три голубые ели высотой около пяти метров. Деревья можно увидеть на территории Димитриевского парка, около гимназии № 35 и на территории детского сада № 232. В будущем, по словам Тихонова, планируется увеличить количество живых деревьев для последующей высадки.
Напомним, демонтировать новогодние украшения в Ростове должны до 30 января.