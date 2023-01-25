Также чиновник напомнил, что в городе в качестве подарка от властей высажены три голубые ели высотой около пяти метров. Деревья можно увидеть на территории Димитриевского парка, около гимназии № 35 и на территории детского сада № 232. В будущем, по словам Тихонова, планируется увеличить количество живых деревьев для последующей высадки.