Директор Таганрогского литейного завода Константин Слинько бежал от силовиков в Турцию

Спустя несколько часов стало известно, что силовики пришли с обысками в двухэтажный особняк директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько. Согласно данным информатора издания, фигурант дела скрылся в Турции, прихватив с собой 50 миллионов рублей, снятые со счет ТПК «Горизонт». Дополнительные 50 миллионов Слинько получил уже в Турции, когда смог продать предприятие.