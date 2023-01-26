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Директор Таганрогского литейного завода Слинько бежал от силовиков в Турцию

26 января 2023, 18:19
Фото: t-l-z.ru
Директор Таганрогского литейного завода Константин Слинько бежал от силовиков в Турцию
Директор Таганрогского литейного завода Константин Слинько, проходящий фигурантом в деле о хищении гособоронзаказа, бежал в Турцию с 50 миллионами рублей, об этом сообщили в РИА «Новости».

Напомним, ФСБ сообщили, что вскрыли новые подробности хищений на таганрогских оборонных предприятиях, подозреваемыми по делу проходили два директора заводов и начальник военного представительства. 

В Таганроге на оборонном заводе выявили новые эпизоды хищений
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Спустя несколько часов стало известно, что силовики пришли с обысками в двухэтажный особняк директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько.  Согласно данным информатора издания, фигурант дела скрылся в Турции, прихватив с собой 50 миллионов рублей, снятые со счет ТПК «Горизонт». Дополнительные 50 миллионов Слинько получил уже в Турции, когда смог продать предприятие.

Другие два подозреваемых арестованы.

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