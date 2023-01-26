Директор Таганрогского литейного завода Константин Слинько бежал от силовиков в Турцию

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Напомним, ФСБ сообщили, что вскрыли новые подробности хищений на таганрогских оборонных предприятиях, подозреваемыми по делу проходили два директора заводов и начальник военного представительства.
Спустя несколько часов стало известно, что силовики пришли с обысками в двухэтажный особняк директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько. Согласно данным информатора издания, фигурант дела скрылся в Турции, прихватив с собой 50 миллионов рублей, снятые со счет ТПК «Горизонт». Дополнительные 50 миллионов Слинько получил уже в Турции, когда смог продать предприятие.
Другие два подозреваемых арестованы.