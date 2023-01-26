Эксперт озвучил условия смягчения приговора Ефремову

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Адвокат Сергей Жорин уточнил, какие моменты смогут повлиять на положительное постановление суда о замене лауреату Госпремии России Михаилу Ефремову меры наказания. Об этом пишет INFOX ru со ссылкой на News.ru.
По мнению специалиста, таких факторов два: это положительное поведение и отсутствие нарушений со стороны артиста во время отбывания срока в колонии.
Кроме того при вынесении решения берется во внимание позиция прокуратуры, исправительного учреждения, а также внутреннее убеждение суда.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой изменить его меру наказания. Он попросил перевести его на принудительные работы.
Напомним, что Ефремов отбывает наказание за то, что он стал виновником ДТП. В результате этой аварии, которая произошла 8 июня 2020 года, погиб человек. Знаменитость оказался на скамье подсудимых, решением суда ему было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.