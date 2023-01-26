Эксперт озвучил условия смягчения приговора Ефремову

Напомним, что Ефремов отбывает наказание за то, что он стал виновником ДТП. В результате этой аварии, которая произошла 8 июня 2020 года, погиб человек. Знаменитость оказался на скамье подсудимых, решением суда ему было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.