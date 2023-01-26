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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Эксперт озвучил условия смягчения приговора Ефремову

Сегодня, 16:50
Адвокат рассказал, есть ли перспективы замены наказания артисту.

Адвокат Сергей Жорин уточнил, какие моменты смогут повлиять на положительное постановление суда о замене лауреату Госпремии России Михаилу Ефремову меры наказания. Об этом пишет INFOX ru со ссылкой на News.ru.

По мнению специалиста, таких факторов два: это положительное поведение и отсутствие нарушений со стороны артиста во время отбывания срока в колонии.

Кроме того при вынесении решения берется во внимание позиция прокуратуры, исправительного учреждения, а также внутреннее убеждение суда.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой изменить его меру наказания. Он попросил перевести его на принудительные работы.

Напомним, что Ефремов отбывает наказание за то, что он стал виновником ДТП. В результате этой аварии, которая произошла 8 июня 2020 года, погиб человек. Знаменитость оказался на скамье подсудимых, решением суда ему было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.

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