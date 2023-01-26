«Это же не та шоковая заморозка, которой подвергается рыба прежде, чем попасть на прилавок в магазине. Кроме того, вмерзшие серебряные караси, а на видео — именно они, могут иметь паразитов», — рассказал Олег Степаньян, добавив, что употребление подобной рыбы можно сравнить с игрой в «русскую рулетку» из-за риска здоровью дончан.