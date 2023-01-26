Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Напомним, на днях в соцсети «ВКонтакте» распространилось видео, на котором рыбаки из Волгодонского района Ростовской области передвигаются по плотному льду канала, прорезают его пилами и голыми руками извлекают из-под воды карасей. Часть из рыбин еще живы, а потому бьются в руках рыбаков, а после и на льду, куда их кидают дончане.
Однако эксперты не советуют употреблять рыбу в пищу. Так «КП — Ростов-на-Дону» запросил комментарий у помощника директора ЮНЦ РАН по экспедиционной деятельности, заведующего лабораторий прикладной океанографии Олега Степаньяна, который сообщил, что не советует есть рыбу, всплывшую на поверхность, в частности — этих серебряных карасей.
По словам специалиста, рыба может быть больна. Кроме того, точно не известно, сколько раз рыбы проходили цикл заморозки и разморозки за период перепадов температур.
«Это же не та шоковая заморозка, которой подвергается рыба прежде, чем попасть на прилавок в магазине. Кроме того, вмерзшие серебряные караси, а на видео — именно они, могут иметь паразитов», — рассказал Олег Степаньян, добавив, что употребление подобной рыбы можно сравнить с игрой в «русскую рулетку» из-за риска здоровью дончан.
Ранее в Ростовской области выставили на продажу рыбоводное предприятие за 250 миллионов рублей.