Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Ранее главврач «Кардиологического клинического диспансера» в Омске пожаловался в прокуратуру на нарушения при поставке оборудования. Медучреждение в конце 2022 года получило видеоэндоскопическую систему за 2,6 миллиона рублей.
В ходе проверки выяснилось, что гарантийный талон является фальшивым. В документе был неверно указан адрес производителя.
Представитель завода подтвердил, что не выдавал этот талон. В результате возбудили уголовное дело.
Анализ сайта госзакупок показал, что есть один конкурс, подходящий под эти параметры. А победителем стала бизнесвумен из Ростова-на-Дону.
В документах, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta, говорится, что контракт с ней расторгли. А причиной названо то, что при включении экрана появилась надпись: «Спасибо за использование нашего продукта. Срок действия лицензии истек».
Тогда от поставщика потребовали устранить нарушения, но ничего не изменилось.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.