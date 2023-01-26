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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Эндоскоп в Омске неожиданно показал совершенное ростовской бизнесвумен преступление

26 января 2023, 09:48
Фото: Yuya Tamai/CC BY SA 2.0/flickr.com
Эндоскоп в Омске неожиданно показал совершенное ростовской бизнесвумен преступление
Установленный в Омске эндоскоп показал на экране махинации, которые совершила поставщик из Ростова-на-Дону, следует из документов, которые есть в распоряжении RostovGazeta.

Ранее главврач «Кардиологического клинического диспансера» в Омске пожаловался в прокуратуру на нарушения при поставке оборудования. Медучреждение в конце 2022 года получило видеоэндоскопическую систему за 2,6 миллиона рублей.

В ходе проверки выяснилось, что гарантийный талон является фальшивым. В документе был неверно указан адрес производителя.

Представитель завода подтвердил, что не выдавал этот талон. В результате возбудили уголовное дело.

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Анализ сайта госзакупок показал, что есть один конкурс, подходящий под эти параметры. А победителем стала бизнесвумен из Ростова-на-Дону.

В документах, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta, говорится, что контракт с ней расторгли. А причиной названо то, что при включении экрана появилась надпись: «Спасибо за использование нашего продукта. Срок действия лицензии истек».

Тогда от поставщика потребовали устранить нарушения, но ничего не изменилось.

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Омск
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