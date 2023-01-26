Ипотека-2023 в Ростове-на-Дону может продемонстрировать тенденцию снижения цен на новостройки, считают эксперты рынка недвижимости в столице юга России. С чем это связано? Читайте в нашем материале.

Семейная ипотека

Льготная ипотека

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