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Updated Сегодня, 10:31
2023 год принес ряд нововведений в сферу рынка недвижимости, а также изменения в популярные ипотечные программы. Итак, что же ждет ростовчан, решивших улучшить свои жилищные условия в наступившем году?
С программой семейной ипотеки жители Ростова-на-Дону и Ростовской области знакомы с 2018 года. Именно тогда состоялся запуск программы, направленной на поддержку семей с детьми, а также на развитие первичного рынка недвижимости. Изначально была предложена ставка в 6%. Она не изменилась и по сегодняшний день. В чем же суть изменений программы?
«В следующем году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет», — заявил Владимир Путин 15 декабря 2022 года в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Если раньше ипотеку могли оформить только семьи с маленькими детьми (первый и последующий ребенок рождены после 2018 года), то теперь охват семей для ипотеки-2023 стал значительно шире.
В 2020 году россиянам предложили новую льготную ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5 процента годовых. Эта программа не предусматривает семейного статуса и направлена на развитие первичного рынка недвижимости и содействие гражданам в приобретении бюджетного жилья.
Кстати, первый же год льготной ипотеки вывел Ростовскую область в топ-10 субъектов по объемам льготного ипотечного кредитования. В регионе было выдано кредитов на 21,6 млрд рублей.
Впоследствии программа не раз претерпевала изменения и по срокам, и по объемам ставок. В итоге ее решено продлить до 1 июля 2024 года. При этом уровень ставки вырастет до 8% годовых.
ВАЖНО!
Как известно, объем кредитования по программам семейной и льготной ипотеки фиксированный. Цены на приобретаемое жилье ограничены. К примеру, для ростовчан, как и для жителей других субъектов РФ, максимум составит 6 миллионов рублей, для жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 12 миллионов рублей.
Еще одно новшество ипотеки-2023 – это сочетание льготной и рыночной ипотеки. Теперь гражданин может взять квартиру побольше и подороже. При этом 6 миллионов он возьмет в банке под 6,5% годовых, а оставшуюся сумму - под рыночный процент. Для такого случая правительство увеличило максимальную сумму кредитования, и в Ростове (а также в других регионах) она составила 15 миллионов рублей.
Как сообщает информационный портал Donnews, цены квартир в новостройках Ростова за 2022 год выросли на 32%. Такие данные издание приводит, опираясь на сайт «Циан. Аналитика». Таким образом, регион вышел на третье место в стране по темпам роста стоимости жилья (после Самары и Казани). С чем это связано?
Эксперты отметили, что пик роста цен пришелся на первую половину года, поскольку 1 июля 2022 года заканчивались сроки по льготной ипотеке с господдержкой (впоследствии она была продлена до конца года, а потом и до 1 июля 2024 года).
«В феврале–марте 2022 года был активный краткосрочный пик продаж недвижимости. Все спешили приобрести недвижимость с использованием льготной ипотеки по старой ставке. Это и привело к росту цен на недвижимость в моменте», — говорит ростовский застройщик Виталий Финенко.
Кроме того, отмечают эксперты, в условиях нестабильной экономики граждане стараются вложить сбережения в недвижимость, поэтому в условиях санкций взлетел спрос на дома и квартиры. В числе прочих факторов также называют прибытие беженцев из Донбасса, которые присматриваются к недвижимости в России.
Тот же Финенко, а также другие застройщики считают, что сильного повышения цен на квартиры в Ростове в 2023 году не будет — ни на рынке новостроек, ни в сегменте вторичек.
При этом знатоки рынка отмечают, что спрос на льготную ипотеку-2023 даже с повышенной ставкой будет выше, чем на ипотеку без господдержки. Напомним, в 2022 году ростовчане оформили ипотеку более чем на 20 млрд рублей, сообщает «АиФ. Ростов».
Как показывает мониторинг предложений в этом сегменте, в Ростове в основном реализуют студии площадью от 25 до 36 кв. м. Стоимость на такие объекты начинается от 2,8 до 3,8 миллиона рублей.
Студии можно приобрести в таких ЖК, как «Грин Парк», «Свобода», «Парк Плевен», «Акватория», «Zапад» и многих других.
Двухкомнатные квартиры являются наиболее востребованными на рынке недвижимости Ростова-на-Дону. Разброс цен на такие объекты довольно большой. Есть квартиры в старом жилом фонде за 4 миллиона, в то же время в современных новостройках можно приобрести квартиры и за 10-11 миллионов. Впрочем, их будет отличать большая площадь и повышенный уровень комфортности.
В среднем стоимость двушки на рынке Ростова-на-Дону — 6-7 миллионов рублей. Такие квартиры предлагают, к примеру, ЖК «Грин Парк», «Площадь Ленина», «Вересаева», Sky Park и др.
В среднем в новостройках Ростова-на-Дону 3-комнатную квартиру средней площадью 60-70 кв. м можно приобрести за 10 миллионов.
На вторичном рынке предложения будут более дешевыми, особенно в домах типовой советской застройки — такие объекты выставляются с ценником от 5 миллионов.