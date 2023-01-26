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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Льготники в Ростовской области не спешат получать электронные «проездные»

26 января 2023, 09:05
Фото: 1MI
Льготники в Ростовской области не спешат получать электронные «проездные»
Только 5,4% льготников в Ростовской области решили сохранить за собой право на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщила зампред ЗС РО Светлана Манакина.

С 1 мая 2023 года в Ростовской области вводится электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Из-за этого льготники в регионе до 20 февраля должны получить специальные транспортные карты. Они позволят им неограниченно пользоваться автобусами и электричками, положив на карту раз в месяц 303 рубля. Если льготник не хочет получать карту, он может написать заявление на ежемесячную денежную выплату.

Власти переживают, что на данный момент заявление на получение транспортной карты написали только 10% льготников региона. «Это означает, что в апреле они придут, чтобы в очередной раз купить на май месяц проездной традиционный билет, а им откажут. Они конечно смогут подать заявление на карту, но разрыв между заявлением и получением карты может составлять до 2 месяцев», — заключила зампред ЗС РО Светлана Манакина.

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Чтобы повысить уровень информированности населения о замене проездных билетов, власти решили организовать специальную рассылку через доступные органам соцзащиты каналы связи, соцсети и СМИ.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, кто имеет право на бесплатный проезд в 2023 году в Ростовской области.

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