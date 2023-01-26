Власти переживают, что на данный момент заявление на получение транспортной карты написали только 10% льготников региона. «Это означает, что в апреле они придут, чтобы в очередной раз купить на май месяц проездной традиционный билет, а им откажут. Они конечно смогут подать заявление на карту, но разрыв между заявлением и получением карты может составлять до 2 месяцев», — заключила зампред ЗС РО Светлана Манакина.