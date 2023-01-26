Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Канал пишет, что разыскивают вишневый ВАЗ, у которого стоят номера Курской области. Говорится, что в салоне будто могут находиться четыре человека с оружием.
«У них с собой есть украинские флаги и шевроны ВСУ. Зачем они им — неизвестно», — сказано в сообщении.
Отмечается, что силовиков попросили быть осторожными. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что это может быть провокация со стороны Украины.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников. Это прозвучало в декабре на совещании в администрации города.