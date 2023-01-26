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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Машину с украинскими флагами и вооруженными людьми ищут в Ростовской области

26 января 2023, 13:29
Фото: flickr.com/CC BY SA/ministryofdefenceua
Машину с украинскими флагами и вооруженными людьми ищут в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают автомобиль, в котором якобы находятся люди с оружием, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что разыскивают вишневый ВАЗ, у которого стоят номера Курской области. Говорится, что в салоне будто могут находиться четыре человека с оружием.

«У них с собой есть украинские флаги и шевроны ВСУ. Зачем они им — неизвестно», — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников
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Отмечается, что силовиков попросили быть осторожными. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что это может быть провокация со стороны Украины.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников. Это прозвучало в декабре на совещании в администрации города.

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