Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Всего приведут в порядок 109,7 километра водопроводных и 45,2 километра канализационных сетей. Работы пройдут в нескольких городах, в том числе Гуково и Новошахтинске.
В Таганроге уже начался ремонт канализационного коллектора. Эти работы завершатся в 2023 году.
Губернатор Василий Голубев рассказал, что в эту сферу вкладывают большие деньги. Они идут на техническое переоснащение и модернизацию.
В этом году планируется завершить работы на семи объектах водоснабжения. Качественным водоснабжением обеспечат 80,2% населения области.
Напомним, что в Ростовской области воду из Дона для Донбасса начнут забирать с марта в 2023 году.