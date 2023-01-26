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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Масштабное обновление коммунальных сетей в Ростовской области запустят с 2023 года

26 января 2023, 14:29
Фото: donland.ru
Масштабное обновление коммунальных сетей в Ростовской области запустят с 2023 года
В Ростовской области в этом году начнутся масштабные работы, связанные с модернизацией коммунальных сетей, сообщили в правительстве региона.

Всего приведут в порядок 109,7 километра водопроводных и 45,2 километра канализационных сетей. Работы пройдут в нескольких городах, в том числе Гуково и Новошахтинске.

В Таганроге уже начался ремонт канализационного коллектора. Эти работы завершатся в 2023 году.

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Губернатор Василий Голубев рассказал, что в эту сферу вкладывают большие деньги. Они идут на техническое переоснащение и модернизацию. 

В этом году планируется завершить работы на семи объектах водоснабжения. Качественным водоснабжением обеспечат 80,2% населения области. 

Напомним, что в Ростовской области воду из Дона для Донбасса начнут забирать с марта в 2023 году.

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