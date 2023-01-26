Тогда женщины решили обратиться в суд еще раз, при повторных слушаниях одна из матерей сообщила, что ее ребенок был «надеждой и опорой». Женщина заявила, что утрата сына стала для нее главной трагедией в жизни и подорвала ее здоровье, а компания так и не принесла ей извинений.