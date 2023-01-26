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Матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей

26 января 2023, 17:17
Фото: pxhere.com
В Ростовской области матери погибших в аварии с грузовиком Coca-Cola сыновей отсудили у корпорации два миллиона рублей, об этом рассказали местные СМИ.
Сюжет
Дтп

Напомним, семь лет назад на трассе М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинском произошла смертельная авария с участием двух тяжеловозов. 

В 2016 году грузовик Coca-Cola разогнался, пытаясь совершить обгон, задел Lada Granta, после чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN, в кабине которого сидели двое мужчин из Молдавии. Сам водитель корпоративного транспорта остался жив и получил 4,5 года колонии за гибель водителя и пассажира MAN. 

Портал «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что матери погибших обратились в Каменский районный суд, направив иски о компенсации работодателю водителя грузовика компании Coca-Cola — по два миллиона рублей каждой.

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Однако ни первая инстанция, ни апелляция не приняли сторону скорбящих матерей, определив, что максимальная компенсация составит 600 тысяч рублей. 

Тогда женщины решили обратиться в суд еще раз, при повторных слушаниях одна из матерей сообщила, что ее ребенок был «надеждой и опорой». Женщина заявила, что утрата сына стала для нее главной трагедией в жизни и подорвала ее здоровье, а компания так и не принесла ей извинений.  

В итоге суд встал на сторону матерей, частично удовлетворив требования истиц по причине того, что женщины не предоставили медицинских документов и сведений о совместном проживании для подкрепления своих аргументов. В результате разбирательств сумма компенсации для каждой из них выросла до миллиона рублей.

Ранее уход брендов Coca-Cola и Pepsi привел к падению рынка газированных напитков в России.

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