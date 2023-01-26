Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Специалисты прибыли в военный госпиталь в донской столице, они будут здесь находиться до конца февраля. Они помогут в лечении и реабилитации раненых военнослужащих из Якутии.
В город прибыли анестезиолог-реаниматолог, хирурги и психолог.
"Работа с мобилизованными ведется с осени минувшего года. Чаще всего у них выявляют посттравматическое стрессовое расстройство, оно проявляется в виде страха, тревоги, беспокойства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что семьям бойцов также необходима психологическая помощь.
Ранее в Ростов направили на лечение участников СВО, раненных при обстреле HIMARS.