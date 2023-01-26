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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:31

Медики из Якутии отправились в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

26 января 2023, 05:26
Фото: 1mi
Бригада медиков из Якутии направилась в Ростов-на-Дону, чтобы оказывать помощь мобилизованным, говорится на сайте Республиканского психоневрологического диспансера.

Специалисты прибыли в военный госпиталь в донской столице, они будут здесь находиться до конца февраля. Они помогут в лечении и реабилитации раненых военнослужащих из Якутии.

В город прибыли анестезиолог-реаниматолог, хирурги и психолог.

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"Работа с мобилизованными ведется с осени минувшего года. Чаще всего у них выявляют посттравматическое стрессовое расстройство, оно проявляется в виде страха, тревоги, беспокойства", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что семьям бойцов также необходима психологическая помощь. 

Ранее в Ростов направили на лечение участников СВО, раненных при обстреле HIMARS. 

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