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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Около 2 млн рублей украли мошенники у вдовы участника СВО из Ростовской области

26 января 2023, 11:27
Фото: mil.ru
Около 2 млн рублей украли мошенники у вдовы участника СВО из Ростовской области
Жительница Ростовской области, которая потеряла супруга в СВО, лишилась денег, пишут СМИ.

Женщине начали звонить неизвестные и представляться сотрудниками банков. Все они заявляли, что по ее счетам происходят подозрительные операции.

Мошенники предлагали обезопасить сбережения при помощи секретного кода из смс. В результате жительница региона последовала уговорам мошенников и с ее счета списали 1,7 миллиона рублей.

В ходе спецоперации погиб 30-летний доброволец из Ростовской области
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По информации Rostov.kp, это были выплаты от государства по потере кормильца, так как у нее погиб супруг. Он находился в зоне спецоперации. 

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.  Официальной информации о гибели мужчины в спецоперации не поступало, она уточняется. 

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