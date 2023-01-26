Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Женщине начали звонить неизвестные и представляться сотрудниками банков. Все они заявляли, что по ее счетам происходят подозрительные операции.
Мошенники предлагали обезопасить сбережения при помощи секретного кода из смс. В результате жительница региона последовала уговорам мошенников и с ее счета списали 1,7 миллиона рублей.
По информации Rostov.kp, это были выплаты от государства по потере кормильца, так как у нее погиб супруг. Он находился в зоне спецоперации.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Официальной информации о гибели мужчины в спецоперации не поступало, она уточняется.