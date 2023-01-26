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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Отец Новака Джоковича поддержал Россию на турнире «Большого шлема»

26 января 2023, 14:21
Фото: pxhere.com
В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии.

Срджан Джокович, отец победителя 21 турнира «Большого шлема» Новака Джоковича, поддержал Россию.

Он был обнаружен вместе с сербскими активистами, которые пришли на матчи Открытого чемпионата Австралии с флагами России, ДНР и портретом Владимира Путина, передает «Советский спорт», ссылаясь на атамана австралийского казачества Семена Бойкова.

Сообщается, что старший Джокович произносил фразу «Да здравствуют русские».

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