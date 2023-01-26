Отец Новака Джоковича поддержал Россию на турнире «Большого шлема»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Срджан Джокович, отец победителя 21 турнира «Большого шлема» Новака Джоковича, поддержал Россию.
Он был обнаружен вместе с сербскими активистами, которые пришли на матчи Открытого чемпионата Австралии с флагами России, ДНР и портретом Владимира Путина, передает «Советский спорт», ссылаясь на атамана австралийского казачества Семена Бойкова.
Сообщается, что старший Джокович произносил фразу «Да здравствуют русские».