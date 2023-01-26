Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Ростовской области местный житель подал в суд на стоматологическую клинику «Стоматология Ростов». Истец уверен, что его права как потребителя были нарушены.
Дело в том, что в 2022 году мужчина решил установить себе зубные импланты, заключив с клиникой договор платного оказания услуг. В октябре состоялась сама медицинская процедура. Во время нее стоматолог-хирург уронил пациенту в гортань инструмент, причинив потерпевшему боль. Однако извинений за это со стороны врача не последовало.
Сами импланты в скором времени выпали. Пациент уверен, что вина за это лежит в халатном отношении врача к их установке.
После предъявления претензии клиника вернула мужчине деньги за установку имплантов. Однако тот посчитал, что сделано это было несвоевременно, и теперь через суд хочет взыскать с медицинского учреждения компенсацию морального вреда, штраф за нарушение потребительских прав и компенсацию за услуги юриста.
Ранее жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов.