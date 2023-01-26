Дело в том, что в 2022 году мужчина решил установить себе зубные импланты, заключив с клиникой договор платного оказания услуг. В октябре состоялась сама медицинская процедура. Во время нее стоматолог-хирург уронил пациенту в гортань инструмент, причинив потерпевшему боль. Однако извинений за это со стороны врача не последовало.