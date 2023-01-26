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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Пациент в Ростове судится со стоматологией из-за попавшего в гортань инструмента

26 января 2023, 11:42
Фото: Senior Airman Amber Carter/CC0/wikimedia.org
В Ростове в гортань пациента стоматологической клиники упал хирургический инструмент
Житель Ростова судится со стоматологической клиникой из-за халатной установки имплантов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В Ростовской области местный житель подал в суд на стоматологическую клинику «Стоматология Ростов». Истец уверен, что его права как потребителя были нарушены.

Дело в том, что в 2022 году мужчина решил установить себе зубные импланты, заключив с клиникой договор платного оказания услуг. В октябре состоялась сама медицинская процедура. Во время нее стоматолог-хирург уронил пациенту в гортань инструмент, причинив потерпевшему боль. Однако извинений за это со стороны врача не последовало.

Сами импланты в скором времени выпали. Пациент уверен, что вина за это лежит в халатном отношении врача к их установке.

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После предъявления претензии клиника вернула мужчине деньги за установку имплантов. Однако тот посчитал, что сделано это было несвоевременно, и теперь через суд хочет взыскать с медицинского учреждения компенсацию морального вреда, штраф за нарушение потребительских прав и компенсацию за услуги юриста.

Ранее жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов.

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#Алина Заярная#Суд#Здоровье#Общество#Новости#Ростовская область
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