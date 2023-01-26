Путин позитивно оценил идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

С инициативой повторного проведения мероприятия выступила студентка РУДН Дарья Семёнова. Глава государства назвал эту идею хорошей и отметил, что после возвращения Крыма такой фестиваль был проведён в 2017 году, причём прошёл он успешно. Путин подчеркнул, что подобные события объединяют людей, пишет ТАСС.