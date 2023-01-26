Путин позитивно оценил идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
С инициативой повторного проведения мероприятия выступила студентка РУДН Дарья Семёнова. Глава государства назвал эту идею хорошей и отметил, что после возвращения Крыма такой фестиваль был проведён в 2017 году, причём прошёл он успешно. Путин подчеркнул, что подобные события объединяют людей, пишет ТАСС.
Идея, по словам президента, абсолютно правильная, и Кремль её поддержит. Однако не всё зависит от российских властей. Существенную роль должны сыграть международные организации.
Российский лидер высказался и об участии региональных властей в проведении данного мероприятия. По его словам, оно безусловно важно, но сперва «нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».
Путин поблагодарил девушку за идею и пообещал привлечь её к организации фестиваля. Также он напомнил, что Российская Федерация всегда проводила международные мероприятия на высоком уровне.