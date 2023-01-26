Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Здесь говорится о проезде, который называют «Афганка». Он находится между населенными пунктами Красный маяк и Калинин.
Этот участок был популярен для объезда пробок, когда шло строительство моста на улице Малиновского. По словам местных жителей, теперь она в основном используется для проезда спецтехники.
По информации Dоnday, сейчас дорогу перекрыли грузовым автомобилем. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростове запретят парковаться на нескольких улицах Западного и в центре города. Эти меры начнут действовать с 18 февраля.