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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Рабочие перекрыли дорогу в Ростовской области днем 26 января

26 января 2023, 14:30
Фото: 1MI
В Ростовской области рабочие грузовиком перекрыли движение по дороге, ведущей в село Чалтырь, сообщили местные жители.

Здесь говорится о проезде, который называют «Афганка». Он находится между населенными пунктами Красный маяк и Калинин.

Этот участок был популярен для объезда пробок, когда шло строительство моста на улице Малиновского. По словам местных жителей, теперь она в основном используется для проезда спецтехники.

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По информации Dоnday, сейчас дорогу перекрыли грузовым автомобилем. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростове запретят парковаться на нескольких улицах Западного и в центре города. Эти меры начнут действовать с 18 февраля. 

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