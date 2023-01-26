«У нас был медосмотр и после взвешивания все начали дразнить меня, потому что я весила больше всех в классе. За пару месяцев после этого я потеряла почти 10 килограммов. От этой травли у меня просто пропал аппетит. Маме я говорила, что ем в столовой», – вспоминает собеседница RostovGazeta.