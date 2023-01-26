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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

«Расстраиваюсь, когда на весах больше 38 кг»: ростовчанки с анорексией о болезни

26 января 2023, 07:26
Фото: unsplash.com

Ростовчанки с анорексией рассказали, почему постоянно худеют

Анорексия – одно из опаснейших последствий расстройств пищевого поведения, которым страдают преимущественно молодые женщины. RostovGazeta поговорила с тремя ростовчанками о происхождении их болезни и опыте борьбы

«Остались только овощи»

Алена, 19 лет, 37 кг

Азовчанка Алена столкнулась с анорексией в 16 лет. Она вспоминает, как пришла в колледж в первый учебный день и поняла, что выглядит полнее других одногруппниц.

«Тогда я весила около 60 кг при росте 167. После колледжа я пришла домой и больше в тот день ничего не ела», - рассказывает девушка.

На следующий день Алена подготовила список продуктов, которые запретила себе есть. Туда вошли сладости, все молочные продукты, кроме обезжиренного кефира и творога, любое мясо, картофель, бананы и выпечка.

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«Я оставила себе только овощи, нежирную молочку, фрукты и отруби. Некому было меня ругать, потому что я переехала на учебу в Ростов и жила в общаге», - вспоминает героиня.

По словам Алены, за три года болезни у нее развился паталогический страх ожирения. Азовчанка впадает в панику, когда видит на весах цифру больше 38 килограммов.

«По началу я взвешивалась каждый день. Мне нравилось видеть отвесы. Я фотографировала себя, мне нравилось листать галерею и видеть, что на каждом следующем фото я выгляжу худее», - рассказывает девушка.

Фото: Benjamin Watson/CC BY SA/flickr.com

В прошлом году Алена закончила колледж и вернулась в Азов. По настоянию родителей, которые забили тревогу из-за сильной худобы дочери, она обратилась к психиатру. Уже три месяца Алена проходит терапию, пытается выстроить нормальные отношения с едой и набрать здоровый вес.

«Худая счастливая»

Ксения, 18 лет, 46 кг

Ксения рассказывает, что с детства была «плотненькой». Родители, по ее словам, люди тоже «крупные».

«В нашей семье, сколько я себя помню, был культ еды. Папа работает на физически тяжелой работе, поэтому мама готовит много и сытно: жареные пирожки, мясо, каша на молоке, супы на свинине. По выходным - пирожные. В праздники стол вообще ломится», – рассказывает девушка.

Она добавляет, что еда с детства была для нее способом избавиться от плохих эмоций или похвалить себя за что-нибудь.

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Впервые Ксения задумалась о похудении в 12 лет.

«У нас был медосмотр и после взвешивания все начали дразнить меня, потому что я весила больше всех в классе. За пару месяцев после этого я потеряла почти 10 килограммов. От этой травли у меня просто пропал аппетит. Маме я говорила, что ем в столовой», – вспоминает собеседница RostovGazeta.

В старшей школе, добавляет девушка, к ней начали проявлять внимание мальчики. Тогда у Ксении сформировалось убеждение - худая, значит, счастливая, всем нравишься.

В 16 лет, вспоминает девушка, она похудела еще сильнее, потому что влюбилась. При росте 172 см Ксения весила 43 кг. У нее начали выпадать волосы.

«Несмотря на это я жутко боялась потолстеть и даже в Новый год соблюдала свою норму калорий – не больше 500 кКал», - рассказывает ростовчанка.

Фото: rostov-gorod.ru

 На проблемы Ксении со здоровьем обратил внимание ее молодой человек. Он по, словам девушки, заметил, что она стала часто болеть и сильно уставать от самых обыденных дел. Молодой человек записал девушку на прием к психиатру.

«Первая встреча была в начале января. Мой вес был 42,7 кг. Психиатр сказала, что это критически мало и мне нужно на госпитализацию. Я пока не решила, когда начну лечение, и хочу ли я вообще его начинать», - говорит Ксения.

«Пол яйца на завтрак»

Ольга, 32 года, 45 кг

Два года назад у Ольги диагностировали депрессивное расстройство.

«Я развелась, у нас не было детей, родители живут в другом городе, и внезапно я осталась совсем одна. Аппетита и вообще желания делать что-либо для себя не было», – вспоминает жительница Ростова.

За несколько месяцев депрессии она сильно похудела.  По словам Ольги, она всегда была слегка в теле и преображение ей понравилось. После отметки 50 килограммов на весах, она захотела увидеть цифру меньше.

«45 – это мой идеальный вес. Меньше, как бы я ни старалась, похудеть не могу. Если вижу больше – впадаю в отчаяние и перестаю есть», - делится героиня.

Фото: Solene Gl/CC BY SA/wikimedia.org
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Свою проблему, признается Ольга, она осознает. Но ничего не может с этим поделать, так как похудение стало образом жизни. У ростовчанки даже появились свои ритуалы: она ест из маленькой посуды десертными ложками и вилками, никогда не готовит впрок и запивает голод водой. Любой целый продукт Ольга делит пополам и за один прием пищи съедает только одну часть.

«Сегодня с трудом выбрала половинку яйца для завтрака. На обед будет овощной суп из брокколи, моркови и лука. На ужин – стакан обезжиренного кефира или овощной салат без соли и заправки», - рассказала Ольга о ее обычном меню.

Собеседница RostovGazeta вспоминает, что однажды пыталась набрать вес. От «ритуалов» она смогла отказать быстро. Но также быстро к ним вернулась, когда поняла, что без них не чувствует, что способна контролировать свою жизнь.

Ростовский психиатр Ксения Путнева, которая специализируется на работе с расстройствами пищевого поведения, отметила, что большинство болеющих анорексией – девочки-подростки и женщины в возрасте до 40 лет.

Фото: Christy Mckenna/CC BY-SA 2.0/flickr.com

«Многие пациенты не хотят признавать, что у них есть проблемы. Их ограничения в питании, изнурения физическими нагрузками связаны с желанием ощущать контроль. Самый простой выход они находят в контролирование параметров собственного тела. Анорексия опасна тем, что она из увлечения постепенно перерастает в навязчивую идею. Только госпитализация и повышение калорийности не помогут, проблему нужно решать «с головой», – уверена эксперт.

Ксения Путнева добавляет, что анорексия – одно из первых заболеваний по частоте смертности среди нервно-психических расстройств.

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#Анна Ивченко#Здоровье#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Азов
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