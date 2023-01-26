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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Разбившиеся в Новочеркасске подростки вели стрим из авто во время смертельного ДТП

26 января 2023, 07:36
Фото: Издание «Город на Тузлове»
Разбившиеся в Новочеркасске подростки вели стрим из салона авто перед ДТП
Подростки, попавшие в смертельное ДТП, вели эфир из салона машины, а само авто, предположительно, было угнано, сообщают местные СМИ.
Сюжет
Дтп

Подробности жуткой смертельной аварии, произошедшей в Новочеркасске 23 января, стали известны местному изданию «Город на Тузлове». Напомним, в тот злополучный день 20-летний водитель ВАЗ-2114 вылетел с дороги, машина перевернулась и врезалась в дерево. В результате ДТП скончался 15-летний пассажир авто, водитель и трое его несовершеннолетних товарища находятся в больнице.

Сообщается, что в момент аварии в машине также находилась 17-летняя девушка, во время ДТП она вела прямо эфир и запечатлела последние секунду до столкновения с деревом. После этого она сбежала с места происшествия, однако позже все равно обратилась за помощью у врачам.

Разбившиеся в Новочеркасске подростки вели стрим из салона авто перед ДТП
Видео: Издание «Город на Тузлове»
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Также, по предварительной информации, машина, угодившая в ДТП, была угнана юным водителем. Придя в себя в больнице, он попытался сбежать, однако его оперативно поместили под административный арест.

За вождение в состоянии опьянения и без водительских прав ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, официальных комментариев о причинах инцидента пока не поступало. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства трагического ДТП.

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#Дтп#Происшествие#Дорога#Дети#Общество#Происшествия#Новости#Видео#Алина Заярная
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