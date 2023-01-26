Сообщается, что в момент аварии в машине также находилась 17-летняя девушка, во время ДТП она вела прямо эфир и запечатлела последние секунду до столкновения с деревом. После этого она сбежала с места происшествия, однако позже все равно обратилась за помощью у врачам.