Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Подробности жуткой смертельной аварии, произошедшей в Новочеркасске 23 января, стали известны местному изданию «Город на Тузлове». Напомним, в тот злополучный день 20-летний водитель ВАЗ-2114 вылетел с дороги, машина перевернулась и врезалась в дерево. В результате ДТП скончался 15-летний пассажир авто, водитель и трое его несовершеннолетних товарища находятся в больнице.
Сообщается, что в момент аварии в машине также находилась 17-летняя девушка, во время ДТП она вела прямо эфир и запечатлела последние секунду до столкновения с деревом. После этого она сбежала с места происшествия, однако позже все равно обратилась за помощью у врачам.
Также, по предварительной информации, машина, угодившая в ДТП, была угнана юным водителем. Придя в себя в больнице, он попытался сбежать, однако его оперативно поместили под административный арест.
За вождение в состоянии опьянения и без водительских прав ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, официальных комментариев о причинах инцидента пока не поступало. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства трагического ДТП.