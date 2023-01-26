Организаторы отмечают, что во времена военных действий многие домашние питомцы оказались брошенными и сейчас находятся в приютах. Однако те становятся переполненными и не могут принимать к себе новых кошек и собак. Благодаря таким фестивалям, в том числе, освобождаются места для других оставленных без хозяев питомцев.