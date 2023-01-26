Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
На выходных в Ростове в ТРЦ «Мегамаг» на Пойменной улице состоится второй фестиваль «Путь домой». Там горожане смогут приютить у себя дома кошек и собак, эвакуированных из ДНР и ЛНР. 28 января на фестивале будут представлены кошки, а 29 января — собаки.
Организаторы отмечают, что во времена военных действий многие домашние питомцы оказались брошенными и сейчас находятся в приютах. Однако те становятся переполненными и не могут принимать к себе новых кошек и собак. Благодаря таким фестивалям, в том числе, освобождаются места для других оставленных без хозяев питомцев.
Те горожане, кто не может приютить у себя кошку или собаку, могут принести животным подарки в виде корма, наполнителя или игрушек.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как устроена жизнь питомцев в приютах в Ростовской области.