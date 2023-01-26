Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По словам собеседника, медицинские комиссии сейчас следует проводить более тщательно. А проводить медицинское переосвидетельствование ростовчан, имеющих ограничения к службе, по его словам, не целесообразно.
Депутат допускает, что в современных реалиях на военную службу можно привлекать и лиц, имеющих ограничения к службе. В качестве примера он приводит Израиль, где служат даже девушки.
«Вопрос заключается в том, что сейчас есть много направлений, которые принесут большую пользу нашим бойцам. Поэтому люди с ограничениями к военной службе тоже могут отдать свой долг Родине», - отмечает Петр Пятибратов.
По словам собеседника, задействовать не подлежащих мобилизации, можно разнообразными путями. Например, для работы на оборонных предприятиях.
«В зоне СВО тоже не обязательно брать в руки автомат. Для этого есть специально обученные бойцы. А люди с ограничениями к военной службе могут перебирать оружие, ремонтировать технику, заниматься строительством, приготовлением пищи. Это быт, который тоже надо обустраивать для того, чтобы нашим бойцам было легче на передовой», - убежден депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала о предложении эксперта провести медицинское переобследование лиц, имеющих ограничения к прохождению военной службы.