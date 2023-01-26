«В зоне СВО тоже не обязательно брать в руки автомат. Для этого есть специально обученные бойцы. А люди с ограничениями к военной службе могут перебирать оружие, ремонтировать технику, заниматься строительством, приготовлением пищи. Это быт, который тоже надо обустраивать для того, чтобы нашим бойцам было легче на передовой», - убежден депутат.