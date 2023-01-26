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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Скончался директор Водоканала Каменска-Шахтинского Евгений Погурец утром 26 января

26 января 2023, 08:40
Фото: Администрация Каменск-Шахтинска
Скончался директор Водоканала Каменска-Шахтинского Евгений Погурец утром 26 января
Ушел из жизни Евгений Погурец, который занимал пост директора водоканала в Каменске-Шахтинском, сообщает Telegram-канал Don_mash.

По информации канала, Погурец попал в больницу с инсультом. Говорится, что это случилось около недели назад.

«Медспециалисты сделали все возможное, но пациента спасти не получилось. Утром он умер в реанимации», — сказано в сообщении.

«Медспециалисты сделали все возможное, но пациента спасти не получилось. Утром он умер в реанимации», — сказано в сообщении.
Фото: Администрация Каменск-Шахтинска
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Напомним, что Погурец руководил компанией «Исток». Местные жители в последнее время жаловались на проблемы с водой. Ее запрещали использовать из-за повышенного содержания бромдихлорметана и дибромхлорметана.

Официальной информации о смерти директора не поступало, в данный момент она уточняется.

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