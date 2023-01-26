Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По информации канала, Погурец попал в больницу с инсультом. Говорится, что это случилось около недели назад.
«Медспециалисты сделали все возможное, но пациента спасти не получилось. Утром он умер в реанимации», — сказано в сообщении.
Напомним, что Погурец руководил компанией «Исток». Местные жители в последнее время жаловались на проблемы с водой. Ее запрещали использовать из-за повышенного содержания бромдихлорметана и дибромхлорметана.
Официальной информации о смерти директора не поступало, в данный момент она уточняется.