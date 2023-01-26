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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Супруга Федуна заявила, что у российского футбола больше нет интриг

26 января 2023, 13:42
Фото: pxhere.com
Зарема Салихова, супруга бизнесмена Леонида Федуна, долгое время владевшего «Спартаком» заявила, что у российского футбола больше нет интриг.

Это заявление связано с доминированием «Зенита», который не отдает первое место в чемпионате России, начиная с 2019 года, и с отсутствием еврокубков из-за санкций.

— Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера, — пошутила Салихова. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт».

Остается надеяться, что в скором времени конкуренция у российских клубов увеличится, а сами команды получат возможность играть в еврокубках.

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