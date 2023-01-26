Супруга Федуна заявила, что у российского футбола больше нет интриг

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Это заявление связано с доминированием «Зенита», который не отдает первое место в чемпионате России, начиная с 2019 года, и с отсутствием еврокубков из-за санкций.
— Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера, — пошутила Салихова. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт».
Остается надеяться, что в скором времени конкуренция у российских клубов увеличится, а сами команды получат возможность играть в еврокубках.