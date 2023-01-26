Связь Tele2 появилась в удаленных хуторах и селах Ростовской области

«Федеральная программа по устранению цифрового неравенства — это важный социальный проект. Наши специалисты имеют огромный опыт строительства сетей не только в крупных городах, но и в труднодоступных местах и отдаленных селах. Мы работаем над качеством сигнала и скоростью мобильного соединения, ведь это вносит значительный вклад в улучшение уровня жизни и открывает большие перспективы в различных сферах для жителей. Высокоскоростной интернет дает новые возможности — вне зависимости от места проживания можно учиться онлайн в лучших вузах, усовершенствовать свой бизнес или создавать новый, приобретать товары и многое другое».