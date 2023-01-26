Связь Tele2 появилась в удаленных хуторах и селах Ростовской области

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Проект по установке современного оборудования в небольших и отдаленных населенных пунктах реализован в рамках программы Минцифры и группы компаний «Ростелеком». Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства. В каждом из поселений, которые впервые получили доступ к сети, проживает от 100 до 500 человек.
Цифровые сервисы и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям 15 малых населенных пунктов, а именно хуторов Колодезный, Макаровский, Михайловский в Дубовском районе, хутора Московский в Мартыновском районе, хутора Советский в Славянском районе, хутора Караичев в Каменском районе, села Ребриковка в Красносулинском районе, хуторов Ивано-Ясиновка, Красная Горка и Лесной в Матвеево-Курганском районе, хутора Новодмитриевский в Милютинском районе, хутора Веселая Бахмутовка в Октябрьском районе, а также хутора Калмыков в Тацинском районе и хуторов Поповский и Затонский в Шолоховском районе.
В малых и отдаленных населенных пунктах были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G, с самым современным и высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Федеральная программа по устранению цифрового неравенства — это важный социальный проект. Наши специалисты имеют огромный опыт строительства сетей не только в крупных городах, но и в труднодоступных местах и отдаленных селах. Мы работаем над качеством сигнала и скоростью мобильного соединения, ведь это вносит значительный вклад в улучшение уровня жизни и открывает большие перспективы в различных сферах для жителей. Высокоскоростной интернет дает новые возможности — вне зависимости от места проживания можно учиться онлайн в лучших вузах, усовершенствовать свой бизнес или создавать новый, приобретать товары и многое другое».
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