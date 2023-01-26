Темерник должен стать модным

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Идея реабилитации реки Темерник существует не первый год. За восемь лет, с 2014 года, она прошла путь от задумки нескольких энтузиастов в рамках АНО «парк Темерник» до тщательно проработанного проекта, имеющего концепцию, стратегию, костяк единомышленников-профессионалов из разных областей деятельности. И всё же для того чтобы проект реабилитации жил и приносил ожидаемые результаты, этого недостаточно — нужна широкая общественная поддержка. Один из способов подготовить для этого почву предложил создатель группы «ВКонтакте» «Кто если не я?» Дмитрий Чернавин.
В своем посте, обращенном к жителям города, Чернавин рассказал, что после того как познакомился с материалами АНО«Темерник» задумался, какой личный вклад он, как обычный горожанин, может внести в общее дело, чтобы помочь реке.
«Изучая материалы, я задавался вопросом, что я, человек, у которого хотя бы просто отсутствует безразличие к реке могу сделать для неё? Я не увидел понятного и интересного механизма захода в проект для тех, кто не знает, что такое Темерник. А таких я считаю 85-90% нашего города. Не увидел систему вовлечения простых людей в такой фундаментальный региональный проект как Темерник» — написал Дмитрий Чернавин.
По его словам, проблему можно решить, если создать интерактивную информационную систему в интернете, которая сможет объединить всех неравнодушных к судьбе реки горожан и вовлекать в проект новых энтузиастов.
«Темерник надо сделать узнаваемым, в идеале — модным.Нам нужна интересная информационная среда, ресурс» — поделился активный ростовчанин.
По мнению Чернавина, чтобы достичь этой цели информационная система должна стать для активистов своеобразной «кухней», в которую будет интегрирована не только вся информация о состоянии реки и связанных с ней событиях, но и масса полезных сервисов, элементов игр и развлечений, социальных сетей и т. д. А основным элементом портала должна стать интерактивная карта, где в наглядной форме будет отражена вся актуальная информация о Темернике — например, зафиксированные точки загрязнения или популяция обитающих в экосистеме реки представителей животного мира.
Автор предложения считает, что наличие такой информационной системы поможет оперативно информировать органы власти и соответствующие службы обо всем, что наносит реке ущерб, а также координировать действия единомышленников — например организацию субботников или просветительских мероприятий.
Стоит отметить, что информационные ресурсы, посвященные реке Темерник, уже существуют, но они не всегда соответствуют запросам и ожиданиям молодежной аудитории. Дмитрий Чернавин считает, что помочь в создании новой платформы могли бы мощные IT-компании, например, Яндекс или 2ГИС, у которых для этого уже есть необходимая картографическая основа. Сейчас автор инициативы ищет ростовчан (и не только), которые готовы поучаствовать в выработке партнерских предложений для лидеров отечественной IT-отрасли и создании презентации проекта необходимой информационной системы. Связаться с ним можно через паблик «ВКонтакте» «Кто если не я?».