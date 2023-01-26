Темерник должен стать модным

Стоит отметить, что информационные ресурсы, посвященные реке Темерник, уже существуют, но они не всегда соответствуют запросам и ожиданиям молодежной аудитории. Дмитрий Чернавин считает, что помочь в создании новой платформы могли бы мощные IT-компании, например, Яндекс или 2ГИС, у которых для этого уже есть необходимая картографическая основа. Сейчас автор инициативы ищет ростовчан (и не только), которые готовы поучаствовать в выработке партнерских предложений для лидеров отечественной IT-отрасли и создании презентации проекта необходимой информационной системы. Связаться с ним можно через паблик «ВКонтакте» «Кто если не я?».