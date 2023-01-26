Теперь россияне смогут самим себе запрещать брать кредиты

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Ведь как справедливо замечают некоторые психологи, кредиты можно сравнить со страстью к игре или наркоманией. Они тоже могут вызывать зависимость, предупреждает INFOX.ru.
Человек привыкает жить в долг. Сам того не замечая, он постепенно погружается в это болото, выбраться из которого крайне сложно.
Правительство решило на законодательном уровне помочь гражданам, которые попали под такую зависимость.
В скором времени возможно вступит в силу закон, позволяющий россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» устанавливать себе запрет на получение кредитов и займов.
Если депутаты нижней палаты парламента РФ одобрят этот законопроект, то на «Госуслугах» будет запущена функция включения такого запрета. Он будет автоматически включаться в кредитную историю пользователя.
Запрет будет виден всем профессиональным кредитным организациям. Если при рассмотрении кредитной истории, обнаружится, что подключена функция запрета, в займе будет отказано.
Специалисты считают, что новый закон будет полезен не только "кредитозависимым". Он станет эффективным инструментом защиты от разного вида мошенников.