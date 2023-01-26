Теперь россияне смогут самим себе запрещать брать кредиты

Каждый гражданин РФ сможет в онлайн-режиме внести самого себя в своеобразный «черный список». Одна из причин воспользоваться такой услугой - она служит своеобразным психологическим блоком от принятия поспешного решения взять заем, в котором нет необходимости.