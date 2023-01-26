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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Теперь россияне смогут самим себе запрещать брать кредиты

Сегодня, 16:48
Каждый гражданин РФ сможет в онлайн-режиме внести самого себя в своеобразный «черный список». Одна из причин воспользоваться такой услугой - она служит своеобразным психологическим блоком от принятия поспешного решения взять заем, в котором нет необходимости.

Ведь как справедливо замечают некоторые психологи, кредиты можно сравнить со страстью к игре или наркоманией. Они тоже могут вызывать зависимость, предупреждает INFOX.ru.

Человек привыкает жить в долг. Сам того не замечая, он постепенно погружается в это болото, выбраться из которого крайне сложно.

Правительство решило на законодательном уровне помочь гражданам, которые попали под такую зависимость.

В скором времени возможно вступит в силу закон, позволяющий россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» устанавливать себе запрет на получение кредитов и займов.

Если депутаты нижней палаты парламента РФ одобрят этот законопроект, то на «Госуслугах» будет запущена функция включения такого запрета. Он будет автоматически включаться в кредитную историю пользователя.

Запрет будет виден всем профессиональным кредитным организациям. Если при рассмотрении кредитной истории, обнаружится, что подключена функция запрета, в займе будет отказано.

Специалисты считают, что новый закон будет полезен не только "кредитозависимым". Он станет эффективным инструментом защиты от разного вида мошенников.

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