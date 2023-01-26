Тинькофф расширит стипендиальную программу до 200 человек

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Также теперь стипендию Тинькофф будут предоставлять любым студентам-иностранцам, проходящим обучение в российских вузах, пишет newsnn.ru.
Стипендиальная программа Тинькофф продолжает оставаться одной из крупнейших негосударственных стипендий в РФ. В 2023 году к программе, кроме уже известных треков «Разработка» и «Аналитика», добавится «Информационная безопасность» — одно из наиболее перспективных направлений в технологических компаниях любых отраслей, включая финансовую.
При подаче заявок будут принимать во внимание выдающуюся академическую успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, наличие публикаций и опыт участия в научных конференциях, работу над собственными проектами по разработке и прочие инициативы.
На стипендию могут претендовать студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых высших учебных заведений России.
Помимо ежемесячной выплаты размером в 25 тысяч рублей, стипендиаты могут рассчитывать на отложенный оффер на стажировку или на работу в Тинькофф после завершения периода выплат стипендии.
Помимо этого, участники программы смогут войти в сообщество талантливых российских студентов, в рамках которого им предоставят поддержку от опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также возможность доступа к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям, информационным базам.
Заявки можно оформить на сайте Тинькофф Образования до 23 апреля. Для участия претендентам потребуется пройти отборочные испытания по нескольким дисциплинам в онлайн-режиме. Ожидается также интервью с членами оргкомитета.
Отбор финалистов стипендиальной программы будут проводить члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.