Тинькофф расширит стипендиальную программу до 200 человек

При подаче заявок будут принимать во внимание выдающуюся академическую успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, наличие публикаций и опыт участия в научных конференциях, работу над собственными проектами по разработке и прочие инициативы.