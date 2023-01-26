Турция склоняется к выходу из НАТО

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Как пишет Infox, зампредседателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак назвал выход страны из Североатлантического альянса назревшей необходимостью. Это случилось после того, как в Швеции при попустительстве властей был публично сожжен Коран.
Руководство Турции уже заявило о том, что теперь сделает все, чтобы не допустить вступления Швеции в НАТО. Однако впоследствии турки задумались о необходимости членства в этой организации для их собственной страны. По итогам соцопросов, более половины граждан не видят для Турции смысла в сотрудничестве с НАТО, а четверть жителей страны считает эту организацию опасной.