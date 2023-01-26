Турция склоняется к выходу из НАТО

Руководство Турции уже заявило о том, что теперь сделает все, чтобы не допустить вступления Швеции в НАТО. Однако впоследствии турки задумались о необходимости членства в этой организации для их собственной страны. По итогам соцопросов, более половины граждан не видят для Турции смысла в сотрудничестве с НАТО, а четверть жителей страны считает эту организацию опасной.