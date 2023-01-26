По словам ученого, наблюдать за кометой можно будет с 29 января по 2 февраля после того, как зайдет Солнце. Небесное тело будет заметно на северной части неба на высоте около 30 градусов, при этом 1 февраля комету можно будет увидеть и невооруженным глазом, но астрономам-любителям Михаил Невский советует использовать для наблюдения бинокль.