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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Ученый из Ростова: «Мы не сможем предотвратить падение метеоритов на Землю»

26 января 2023, 16:32
Фото: pxhere.com

Ростовский ученый заявил, что нет способа остановить падение метеоритов на Землю

Ростовский ученый Михаил Невский опроверг существование плана по предотвращению падения астероидов на Землю, об этом рассказала пресс-служба одного из донских вузов.

Напомним, в середине января стало известно, что 1 февраля дончане смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2022 E3, которая пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Впервые комета была замечена весной 2022 года и вызвала интерес у астрономов. 

Заведующий учебной обсерваторией ростовского вуза Михаил Невский уточнил, что эта комета является долгопериодичной, и в следующий раз к Земле она приблизится через 50 тысяч земных лет. 

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По словам ученого, наблюдать за кометой можно будет с 29 января по 2 февраля после того, как зайдет Солнце. Небесное тело будет заметно на северной части неба на высоте около 30 градусов, при этом 1 февраля комету можно будет увидеть и невооруженным глазом, но астрономам-любителям Михаил Невский советует использовать для наблюдения бинокль. 

«Она уже становится доступной для наблюдений в бинокль, а в максимуме блеска — 1 февраля — будет видна и для невооруженного глаза», — рассказал Михаил Невский.

Позднее у ученого решили спросить, разработало ли человечество план, который защитил бы Землю в случае угрозы прилета крупного астероида. 

В ответ на это эксперт сообщил, что ученые ведут разработки плана, позволяющего предотвратить роковое столкновение, но пока они не достигли успеха. 

 «Все это пока в начальных стадиях, и по существу — ничего реального, чтобы могло предотвратить эту встречу. На данный момент, если на Землю будет лететь метеорит, то мы ничего сделать не сможем», — в заключение сообщил Михаил Невский.

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