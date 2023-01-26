Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Напомним, в середине января стало известно, что 1 февраля дончане смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2022 E3, которая пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Впервые комета была замечена весной 2022 года и вызвала интерес у астрономов.
Заведующий учебной обсерваторией ростовского вуза Михаил Невский уточнил, что эта комета является долгопериодичной, и в следующий раз к Земле она приблизится через 50 тысяч земных лет.
По словам ученого, наблюдать за кометой можно будет с 29 января по 2 февраля после того, как зайдет Солнце. Небесное тело будет заметно на северной части неба на высоте около 30 градусов, при этом 1 февраля комету можно будет увидеть и невооруженным глазом, но астрономам-любителям Михаил Невский советует использовать для наблюдения бинокль.
«Она уже становится доступной для наблюдений в бинокль, а в максимуме блеска — 1 февраля — будет видна и для невооруженного глаза», — рассказал Михаил Невский.
Позднее у ученого решили спросить, разработало ли человечество план, который защитил бы Землю в случае угрозы прилета крупного астероида.
В ответ на это эксперт сообщил, что ученые ведут разработки плана, позволяющего предотвратить роковое столкновение, но пока они не достигли успеха.
«Все это пока в начальных стадиях, и по существу — ничего реального, чтобы могло предотвратить эту встречу. На данный момент, если на Землю будет лететь метеорит, то мы ничего сделать не сможем», — в заключение сообщил Михаил Невский.