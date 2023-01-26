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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В РФ предложили изымать дачи и участки за долги

Сегодня, 13:51
В России предложили забирать дачи за долги у владельцев, которые три года и более не платят целевые и членские взносы.

Как передают «Известия», авторы инициативы — крупные риелторские компании. Они попросили правительство РФ разрешение изымать у должников заброшенные участки, которые обычно 10–20% расположены в СНТ.

Сегодня изымать и реализовывать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет три года.  

Специалисты считают, что при внедрении такого механизма необходимо исключить риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье.

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