В РФ предложили изымать дачи и участки за долги

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как передают «Известия», авторы инициативы — крупные риелторские компании. Они попросили правительство РФ разрешение изымать у должников заброшенные участки, которые обычно 10–20% расположены в СНТ.
Сегодня изымать и реализовывать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет три года.
Специалисты считают, что при внедрении такого механизма необходимо исключить риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье.