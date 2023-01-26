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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:30

В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»

26 января 2023, 06:30
Фото: ГК «Альянс»
Группа компаний «Альянс» начала выдачу ключей от квартир собственникам второй очереди ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове-на-Дону.

Выдавать ключи начали на девять месяцев раньше запланированного срока. В договорах долевого участия прописан сентябрь 2023 года.

До этого строительная компания сообщила о досрочном вводе в эксплуатацию второго этапа этого жилкомплекса. Разрешение удалось получить в декабре, что на три месяца раньше запланированного. За счет этого получилось ускорить процесс выдачи ключей владельцам жилья.

Руководитель офиса продаж Татьяна Богуш рассказала, что досрочный ввод нового дома в эксплуатацию скорее является исключением, чем правилом для Ростова-на-Дону.

«Дать возможность дольщикам раньше принять квартиры, начать делать ремонт и, соответственно, быстрее переехать — это ключевой показатель благонадежности застройщика. Безусловно, при этом важно сохранить все заявленные технические и качественные характеристики дома», — подчеркнула Татьяна Богуш.

В рамках второго этапа ЖК «Измаильский экоквартал» построили три корпуса от 9 до 12 этажей. Всего предусмотрено 150 квартир, большую часть из которых спроектировали под семейный формат проживания.

На этажах от трех до пяти квартир, в которых трехметровые потолки и панорамное остекление. За счет этого пространство наполняется воздухом и светом. Спокойствие и тишина будут обеспечены благодаря профессиональной шумоизоляции пола.

В каждой квартире установили двухконтурный газовый котел для создания комфортного микроклимата. Все жилые помещения сдаются с черновой отделкой, включающей стяжку пола, штукатурку холодных стен. Владельцы имеют возможность установки теплого профиля на лоджии.

Дополнительно собственникам предлагают три вида ремонта — предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту.

В самом доме предусмотрели кладовые помещения, колясочные на первом этаже, подземный паркинг с лифтом, который соединяет жилую зону и парковочные места. Гости смогут припарковать машины в зоне по периметру домов.

На территории сделали также площадки для детей, места отдыха и смонтировали фонтан. Специалисты выполнили озеленение с учетом смены сезонов.

ЖК бизнес-класса «Измаильский экоквартал» оказался на первом месте рейтинга портала ЕРЗ.РФ среди жилкомплексов Ростовской области. Всего в топе представлены 466 ЖК, построенных на территории региона.

На данный момент в сданном втором этапе осталось менее 10 свободных квартир. В однокомнатных застройщик сделает предчистовую отделку white box, за счет чего покупатели сэкономят до 500 тысяч рублей. Ключи в этих подъездах начали выдавать с 24 января.

Третий этап жилкомплекса планируется ввести в эксплуатацию в третьем этапе 2023 года. Более подробную информацию о комплексе можно узнать по телефону: +7 863 322-32-06.

Проектная декларация размещена на сайте.

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#Елена Янкевич
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