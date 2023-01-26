В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»

До этого строительная компания сообщила о досрочном вводе в эксплуатацию второго этапа этого жилкомплекса. Разрешение удалось получить в декабре, что на три месяца раньше запланированного. За счет этого получилось ускорить процесс выдачи ключей владельцам жилья.