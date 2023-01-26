Точные сроки запуска радиоэфиров пока остаются неизвестны, однако, согласно открытым данным, радио «Вера» будет радовать слушателей спокойной музыкой различных жанров, а также жизнеутверждающими и позитивными историями о любви, детях и простых радостях. А вот ООО «ГПМ Радио» имеет радиопередачи разных направлений, начиная от обычных музыкальных передач, заканчивая юмористическими радио-шоу, Relax FM и «Детским радио».