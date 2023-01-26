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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В Ростове и Батайске появятся православное радио и радиостанция для расслабления

26 января 2023, 14:54
Фото: 1MI
В Ростове и Батайске начнет вещать радио «Вера»
Роскомнадзор выбрал победителей конкурса на розыгрыш радиочастот в Ростовской области, результаты появились на федеральном портале надзорного органа.

В среду, 25 января, стало известно, что две организации выиграли право на радиовещание на определенных частотах своих программ. 

Так в Ростове и Батайске слушателям скоро станут доступны вещания на радиоканале «Вера, надежда, любовь» на частоте 95,7 МГц, а также вещание ООО «ГПМ Радио» на 98,5 МГц.

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Точные сроки запуска радиоэфиров пока остаются неизвестны, однако, согласно открытым данным, радио «Вера» будет радовать слушателей спокойной музыкой различных жанров, а также жизнеутверждающими и позитивными историями о любви, детях и простых радостях. А вот ООО «ГПМ Радио» имеет радиопередачи разных направлений, начиная от обычных музыкальных передач, заканчивая юмористическими радио-шоу, Relax FM и «Детским радио».

Ранее в Ростовской области предупредили о плановых приостановках теле- и радиовещания. 

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