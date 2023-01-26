Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Рыбаков курировал вопросы ЖКХ и строительства. По информации 1Rnd, это не связано с увольнением главы Пролетарского района Егора Долматова.
«В отличие от Долматова, он ушел не на повышение, а, что называется, в никуда», — пишет издание со ссылкой на источник.
Официальной информации об отставке не появлялось. Ранее стало известно, что Долматов перешел на работу в мэрию Таганрога.
Вместо него в Ростове временно исполнять обязанности главы района будет Зураб Киладзе.
До этого губернатор Голубев назвал подробности назначения нового заместителя.