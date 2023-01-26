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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Ростове-на-Дону ушел в отставку первый замглавы районной администрации Рыбаков

26 января 2023, 10:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону ушел в отставку первый замглавы администрации Рыбаков
В Ростове-на-Дону со своего поста ушел первый заместитель главы администрации Пролетарского района города Андрей Рыбаков, пишут СМИ.

Рыбаков курировал вопросы ЖКХ и строительства. По информации 1Rnd, это не связано с увольнением главы Пролетарского района Егора Долматова.

«В отличие от Долматова, он ушел не на повышение, а, что называется, в никуда», — пишет издание со ссылкой на источник.

Официальной информации об отставке не появлялось. Ранее стало известно, что Долматов перешел на работу в мэрию Таганрога.

Вместо него в Ростове временно исполнять обязанности главы района будет Зураб Киладзе.

До этого губернатор Голубев назвал подробности назначения нового заместителя.

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