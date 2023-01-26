Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В среду, 25 января, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановления об изъятии земли в муниципальную собственность под домами в Пролетарском и Железнодорожном районе. Так аварийными признали дома по адресу улица Аксайская, 26 и проспекту Ставского, 32/109.
В случае дома на проспекте Ставского власти собираются изъять участок площадью 325 квадратных метров и расселить шесть квартир. А в доме на улице Аксайской необходимо изъять тысячу квадратных метров земли с 16 квартирами и одним нежилым помещением.
Извещения о выкупе собственники получат в течение 10 дней, если администрация не сможет достичь соглашения с владельцами недвижимости — власти оставляют за собой право обратиться в суд.
Ранее в Ростове ребенка едва не прибило кирпичом, упавшим с крыши аварийного дома, который отремонтируют через 20 лет.