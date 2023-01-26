В среду, 25 января, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановления об изъятии земли в муниципальную собственность под домами в Пролетарском и Железнодорожном районе. Так аварийными признали дома по адресу улица Аксайская, 26 и проспекту Ставского, 32/109.