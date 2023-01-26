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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Ростове под снос попали два многоквартирных дома

26 января 2023, 12:03
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове под снос попали два многоквартирных дома
В Ростове собираются снести два многоквартирных дома в Пролетарском и Железнодорожном районах города, постановления появились на портале администрации.

В среду, 25 января, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановления об изъятии земли в муниципальную собственность под домами в Пролетарском и Железнодорожном районе. Так аварийными признали дома по адресу улица Аксайская, 26 и проспекту Ставского, 32/109.  

В случае дома на проспекте Ставского власти собираются изъять участок площадью 325 квадратных метров и расселить шесть квартир. А в доме на улице Аксайской необходимо изъять тысячу квадратных метров земли с 16 квартирами и одним нежилым помещением. 

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Извещения о выкупе собственники получат в течение 10 дней, если администрация не сможет достичь соглашения с владельцами недвижимости — власти оставляют за собой право обратиться в суд. 

Ранее в Ростове ребенка едва не прибило кирпичом, упавшим с крыши аварийного дома, который отремонтируют через 20 лет.

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