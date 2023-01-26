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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

В Ростове пожилой мужчина прямо на лестничной клетке напал на 10-летнюю девочку

26 января 2023, 09:55
Фото: t.me/rostovnovosti
В Ростове пожилой мужчина прямо на лестничной клетке напал на 10-летнюю девочку
В Ростове проводится проверка по факту нападения мужчина на маленькую девочку, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Следователи в Ростове обратили внимание на пост в соцсетях, где местные жители рассказали о нападении пожилого мужчины на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел на лестничной площадке одной из многоэтажек. «Противоправные действия» мужчины, как указано в сообщении СК, были пресечены соседями.

Видео: t.me/rostovnovosti
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Сейчас, по поручению руководителя следственного управления Ростовской области Аслана Хуаде, назначена доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете.

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