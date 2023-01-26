Следователи в Ростове обратили внимание на пост в соцсетях, где местные жители рассказали о нападении пожилого мужчины на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел на лестничной площадке одной из многоэтажек. «Противоправные действия» мужчины, как указано в сообщении СК, были пресечены соседями.