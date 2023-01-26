Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Следователи в Ростове обратили внимание на пост в соцсетях, где местные жители рассказали о нападении пожилого мужчины на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел на лестничной площадке одной из многоэтажек. «Противоправные действия» мужчины, как указано в сообщении СК, были пресечены соседями.
Сейчас, по поручению руководителя следственного управления Ростовской области Аслана Хуаде, назначена доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете.