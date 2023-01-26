Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Напомним, осенью минувшего года стало известно, что в Ростове закупят еще одно модульное здание для обучения учеников школы № 75, которая на настоящий момент является одной из самых загруженных школ города с наибольшим количеством первых классов.
Новая постройка с возведением и оснащением обошлась бюджету в 680 миллионов рублей, и сейчас ведутся активные работы по строительству здания. Власти уточнили, что этап строительства будет завершен в мае 2023 года, а к 1 сентября еще один блок школы будет подготовлен для обучения 400 детей.
Власти добавили, что для решения вопроса с загруженностью школ северной части города к концу 2025 года планируется построить три школы на 3,65 тысячи учеников.