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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

В Ростове второй модуль на 400 мест школы № 75 откроют к 1 сентября

26 января 2023, 13:30
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове второй модуль на 400 мест школы № 75 откроют к 1 сентября
В Ростове еще один модуль для увеличения вместимости школы № 75 откроют к 1 сентября 2023 года, об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Напомним, осенью минувшего года стало известно, что в Ростове закупят еще одно модульное здание для обучения учеников школы № 75, которая на настоящий момент является одной из самых загруженных школ города с наибольшим количеством первых классов.  

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Новая постройка с возведением и оснащением обошлась бюджету в 680 миллионов рублей, и сейчас ведутся активные работы по строительству здания. Власти уточнили, что этап строительства будет завершен в мае 2023 года, а к 1 сентября еще один блок школы будет подготовлен для обучения 400 детей.  

Власти добавили, что для решения вопроса с загруженностью школ северной части города к концу 2025 года планируется построить три школы на 3,65 тысячи учеников.

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