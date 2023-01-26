Новая постройка с возведением и оснащением обошлась бюджету в 680 миллионов рублей, и сейчас ведутся активные работы по строительству здания. Власти уточнили, что этап строительства будет завершен в мае 2023 года, а к 1 сентября еще один блок школы будет подготовлен для обучения 400 детей.