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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В ростовской ФСИН затормозили проект с искусственным интеллектом из-за его стоимости

26 января 2023, 15:03
Фото: 61.fsin.gov.ru
В ростовской ФСИН объяснили, почему затормозили проект с искусственным интеллектом
Внедрение искусственного интеллекта в структуру федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области – дело будущего, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал представитель пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян.

Внедрить искусственный интеллект в работу российских тюрем пытались еще в 2022 году.

«Проект цифровизации ростовской ФСИН действительно был, но его потом заморозили» – рассказал Борис Марухян.

Искусственный интеллект за 259 млн рублей будет следить за донскими водителями
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Приостановка проекта связана с его ценой. Только первые этапы внедрения искусственного интеллекта в российские ФСИН оценивались в 23 миллиарда рублей. При этом систему планировали обучить распознавать лица заключенных, охранников и работников исправительных учреждений.

«Пока для нас это дело будущего», – добавил представитель пресс-службы ГУФСИН.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему за 259 миллионов рублей.

 

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#Анна Ивченко#Технологии#Общество#Городская среда#Эксклюзив#Ростовская область
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