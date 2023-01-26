Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Внедрить искусственный интеллект в работу российских тюрем пытались еще в 2022 году.
«Проект цифровизации ростовской ФСИН действительно был, но его потом заморозили» – рассказал Борис Марухян.
Приостановка проекта связана с его ценой. Только первые этапы внедрения искусственного интеллекта в российские ФСИН оценивались в 23 миллиарда рублей. При этом систему планировали обучить распознавать лица заключенных, охранников и работников исправительных учреждений.
«Пока для нас это дело будущего», – добавил представитель пресс-службы ГУФСИН.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему за 259 миллионов рублей.