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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Ростовской области экс-инспектора ГИБДД наказали за взятки исправительными работами

26 января 2023, 13:28
Фото: 62.мвд.рф
В Ростовской области экс-инспектор ГИБДД наказан за взятки исправительными работами
В Ростовской области объявили приговор бывшему инспектору ГИБДД, получившему взятки за регистрацию авто, об этом сообщила пресс-служба донского УФСБ.

В Ростовской области благодаря материалам, собранным УФСБ,  определили наказание бывшему госинспектору БДД регистрационно-экзаменационного пункта отдела № 1 Азова МРЭО ГИБДД донского ГУ МВД России Александру Найдёнову.

Суд установил, что фигурант дела во время техосмотра автомобилей сообщал о якобы возникших проблемах с идентификацией номеров на кузове и двигателе, из-за чего ТС нельзя было зарегистрировать, а также необходимо было изъять для прохождения экспертизы. Найдёнов предлагал автовладельцам «решить» проблему посредством перевода денег на его личную банковскую карту. 

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После получения денег инспектор регистрировал автомобиль даже в том случае, если номерные агрегаты действительно не совпадали с документами. Оперативники зафиксировали три подобных эпизода. 

В итоге мировой судья судебного участка № 2 Азовского судебного района решил признать фигуранта дела виновным в мелком взяточничестве, теперь ему грозит полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты каждый месяц. 

Ранее в Ростове оштрафовали преподавателя института, который ставил зачеты по физкультуре за деньги.

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