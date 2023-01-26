Суд установил, что фигурант дела во время техосмотра автомобилей сообщал о якобы возникших проблемах с идентификацией номеров на кузове и двигателе, из-за чего ТС нельзя было зарегистрировать, а также необходимо было изъять для прохождения экспертизы. Найдёнов предлагал автовладельцам «решить» проблему посредством перевода денег на его личную банковскую карту.