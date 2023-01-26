Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Ростовской области благодаря материалам, собранным УФСБ, определили наказание бывшему госинспектору БДД регистрационно-экзаменационного пункта отдела № 1 Азова МРЭО ГИБДД донского ГУ МВД России Александру Найдёнову.
Суд установил, что фигурант дела во время техосмотра автомобилей сообщал о якобы возникших проблемах с идентификацией номеров на кузове и двигателе, из-за чего ТС нельзя было зарегистрировать, а также необходимо было изъять для прохождения экспертизы. Найдёнов предлагал автовладельцам «решить» проблему посредством перевода денег на его личную банковскую карту.
После получения денег инспектор регистрировал автомобиль даже в том случае, если номерные агрегаты действительно не совпадали с документами. Оперативники зафиксировали три подобных эпизода.
В итоге мировой судья судебного участка № 2 Азовского судебного района решил признать фигуранта дела виновным в мелком взяточничестве, теперь ему грозит полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты каждый месяц.
Ранее в Ростове оштрафовали преподавателя института, который ставил зачеты по физкультуре за деньги.