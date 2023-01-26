Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В среду, 25 января, в Ростовской области по центральному телевидению внезапно стало транслироваться обращение президента Украины Владимира Зеленского. Фото и видео с выступлением главы соседнего государства публиковали в соцсетях местные жители.
На следующий день власти Ростовской области подтвердили достоверность сообщений. Чиновники уточнили, что, предположительно, украинские хакеры взломали сети кабельных телеоператоров. Трансляцию обращения Зеленского удалось достаточно быстро прервать.
Однако сами жители региона отреагировали на выступление украинского президента с иронией.