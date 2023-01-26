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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В Ростовской области хакеры по центральным каналам показали выступление Зеленского

26 января 2023, 09:50
Фото: prеsidеnt.gоv.uа/wikimedia.org/cc by sa 4.0
В Ростовской области по телевидению показали выступление президента Зеленского
В среду, 25 января, в Ростовской области в течение нескольких минут по всем каналам показывали обращение президента Украины Владимира Зеленского, инцидент подтвердили и власти региона.

В среду, 25 января, в Ростовской области по центральному телевидению внезапно стало транслироваться обращение президента Украины Владимира Зеленского. Фото и видео с выступлением главы соседнего государства публиковали в соцсетях местные жители.

Власти в Ростовской области подтвердили взлом телеканалов с трансляцией Зеленского
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На следующий день власти Ростовской области подтвердили достоверность сообщений. Чиновники уточнили, что, предположительно, украинские хакеры взломали сети кабельных телеоператоров. Трансляцию обращения Зеленского удалось достаточно быстро прервать.

Однако сами жители региона отреагировали на выступление украинского президента с иронией.

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