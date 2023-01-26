Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В утреннее время на область опустится туман, а дороги станут скользкими. Порывы ветра должны составить 14 метров в секунду.
В крайних северных районах региона температура упадет до минус 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс пяти градусов.
Согласно прогнозам, 27 и 28 января ночью температура может понизиться до минус 20 градусов. На дорогах региона снова появится гололедица.
До этого снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону. Горожане рассказали о происшествии в соцсетях.