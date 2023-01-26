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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Ростовской области ожидается похолодание до -18° с 26 января

26 января 2023, 05:44
Фото: 1mi
В Ростовской области утром 26 января может похолодать до минус 18 градусов, сообщили синоптики.

В утреннее время на область опустится туман, а дороги станут скользкими. Порывы ветра должны составить 14 метров в секунду.

В крайних северных районах региона температура упадет до минус 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс пяти градусов.

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Согласно прогнозам, 27 и 28 января ночью температура может понизиться до минус 20 градусов. На дорогах региона снова появится гололедица. 

До этого снесенный ветром мусорный контейнер протаранил несколько машин в Ростове-на-Дону. Горожане рассказали о происшествии в соцсетях.

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