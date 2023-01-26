Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В первую декаду января ООО «Дельта» опубликовало извещение о поисках охранной организации, которая будет осуществлять надзор за безопасностью шахты «Быстрянская» в Тацинском районе.
Согласно открытым данным, это угледобывающее предприятие принадлежит ООО «Ростовская угольная компания», однако сама шахта находится на этапе строительства, которое длится уже более 15 лет. Причина этого — увеличение стоимости освоения шахты.
В итоге победителем стало ООО «ОА"САРМАТ», которое предложило услуги охраны в течение года за 3,6 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что РКР вернула правительственную шахту после того, как покупатель не сделал ни одного платежа.