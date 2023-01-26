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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:26

В Ростовской области потратят 3,6 млн рублей на охрану шахты «Быстрянская»

26 января 2023, 15:24
Фото: donland.ru
В Ростовской области на охрану шахты «Быстрянская № 1-2» потратят 3,6 миллиона рублей, сведения об этом предоставил сервис «Маркер-interfax».

В первую декаду января ООО «Дельта» опубликовало извещение о поисках охранной организации, которая будет осуществлять надзор за безопасностью шахты «Быстрянская» в Тацинском районе. 

Согласно открытым данным, это угледобывающее предприятие принадлежит ООО «Ростовская угольная компания», однако сама шахта находится на этапе строительства, которое длится уже более 15 лет. Причина этого — увеличение стоимости освоения шахты

Принадлежащая правительству Ростовской области РКР вернула себе недостроенную шахту
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В итоге победителем стало ООО «ОА"САРМАТ», которое предложило услуги охраны в течение года за 3,6 миллиона рублей. 

Ранее стало известно, что РКР вернула правительственную шахту после того, как покупатель не сделал ни одного платежа. 

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