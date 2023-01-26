Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Уже в четверг, 26 января, Telegram-канал Dоn Мash сообщил, что в результате проверки выяснилось, что дети «получили» норовирус от поваров через овощи.
Пока столовая была закрыта на карантин, а донской Следком и Роспотребнадзор проводили проверки, удалось выяснить, что виновными во вспышке отравлений были шеф-повар и помощница. По предварительной информации, оба работника столовой нарушили требования к ведению документации, хранению продуктов, а также пренебрегали санитарными требованиями — делали маникюр, работая на предприятии организации питания.
Более того, в процессе приготовления салата сотрудники столовой не использовали перчатки, что стало нарушением СанПиНа и привело к заболеванию норовирусом 27 школьников и двух работников пищеблока.
Теперь руководству школы грозят штрафы.