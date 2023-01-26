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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Ростовской области причиной массового отравления детей стали голые руки поваров

26 января 2023, 12:40
Фото: 1MI
В Ростовской области причиной массового отравления детей в школе стали голые руки
В Ростовской области выяснили, что стало причиной вспышки норовируса у детей тарасовской школы, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о случае массового отравления учеников школы поселка Тарасовская. Часть детей попала в больницу после обеда в столовой, что стало причиной возбуждения уголовного дела, контроль за расследованием взял на себя председатель СК РФ Александр Бастрыкин. 

Уже в четверг, 26 января, Telegram-канал Dоn Мash сообщил, что в результате проверки выяснилось, что дети «получили» норовирус от поваров через овощи. 

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Пока столовая была закрыта на карантин, а донской Следком и Роспотребнадзор проводили проверки, удалось выяснить, что виновными во вспышке отравлений были шеф-повар и помощница. По предварительной информации, оба работника столовой нарушили требования к ведению документации, хранению продуктов, а также пренебрегали санитарными требованиями — делали маникюр, работая на предприятии организации питания. 

Более того, в процессе приготовления салата сотрудники столовой не использовали перчатки, что стало нарушением СанПиНа и привело к заболеванию норовирусом 27 школьников и двух работников пищеблока. 

Теперь руководству школы грозят штрафы. 

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