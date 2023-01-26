Пока столовая была закрыта на карантин, а донской Следком и Роспотребнадзор проводили проверки, удалось выяснить, что виновными во вспышке отравлений были шеф-повар и помощница. По предварительной информации, оба работника столовой нарушили требования к ведению документации, хранению продуктов, а также пренебрегали санитарными требованиями — делали маникюр, работая на предприятии организации питания.