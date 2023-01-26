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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Ростовской области транслируют речи Зеленского и готовят мужчин к весеннему призыву

26 января 2023, 15:07
Фото: prеsidеnt.gov.ua/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области транслируют речи Зеленского и готовят мужчин к весеннему призыву
В Ростовской области готовятся к весеннему призыву на фоне взломов телеканалов и трансляций речи президента Украины Владимира Зеленского, пока в Таганроге расследует эпизоды мошенничества на оборонном заводе.

Новый набор 

На портале правительства Ростовской области опубликовали документ, согласно которому во время следующего весеннего призыва запланировано набрать пять тысяч новобранцев на службу в армию.   

Призывная кампания начнется 1 апреля 2023 года, а все мероприятия пройдут с учетом прошлогоднего опыта. При этом призывники направятся во все войска, 60% из них будут проходить службу в частях Южного федерального округа и Северного Кавказа. 

15 новобранцев буду направлены в президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Большие деньги — большие соблазны

Пресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила о том, что сотрудники ведомства заподозрили в мошенничестве начальника 222-го военного представительства Минобороны Российской Федерации. 

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Причиной подозрений стали контракты на производство тактических ракет, а также участие руководства заводов «Таганрогского литейного завода» и завода «Звезда-Стрела». По предварительной информации, фигуранты дела при заключении госзаказов указывали недостоверные данные о стоимости изделий, что позволяло им присвоить средства. 

«Размер ущерба оценили на сумму более 63 миллионов рублей», — сказано в сообщении, также уточняется, что общая сумма ущерба по нескольким делам, возбужденным в отношении фигурантов, составляет 80 миллионов рублей.

Чужого президента и тут, и там показывают

Представители правительства Ростовской области подтвердили факт взлома сетей операторов кабельного телевидения, который позволил транслировать обращения президента Украины Владимира Зеленского в нескольких городах. 

Речи президента соседнего государства смогли слушать шахтинцы и жители Каменска-Шахтинского, которого смотрели телевизор 25 января. Это вызвало недовольство у горожан, и на следующий день власти подтвердили факты взлома телеоператоров.

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