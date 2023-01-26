Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
На портале правительства Ростовской области опубликовали документ, согласно которому во время следующего весеннего призыва запланировано набрать пять тысяч новобранцев на службу в армию.
Призывная кампания начнется 1 апреля 2023 года, а все мероприятия пройдут с учетом прошлогоднего опыта. При этом призывники направятся во все войска, 60% из них будут проходить службу в частях Южного федерального округа и Северного Кавказа.
15 новобранцев буду направлены в президентский полк комендатуры Московского Кремля.
Пресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила о том, что сотрудники ведомства заподозрили в мошенничестве начальника 222-го военного представительства Минобороны Российской Федерации.
Причиной подозрений стали контракты на производство тактических ракет, а также участие руководства заводов «Таганрогского литейного завода» и завода «Звезда-Стрела». По предварительной информации, фигуранты дела при заключении госзаказов указывали недостоверные данные о стоимости изделий, что позволяло им присвоить средства.
«Размер ущерба оценили на сумму более 63 миллионов рублей», — сказано в сообщении, также уточняется, что общая сумма ущерба по нескольким делам, возбужденным в отношении фигурантов, составляет 80 миллионов рублей.
Представители правительства Ростовской области подтвердили факт взлома сетей операторов кабельного телевидения, который позволил транслировать обращения президента Украины Владимира Зеленского в нескольких городах.
Речи президента соседнего государства смогли слушать шахтинцы и жители Каменска-Шахтинского, которого смотрели телевизор 25 января. Это вызвало недовольство у горожан, и на следующий день власти подтвердили факты взлома телеоператоров.