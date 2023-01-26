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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Ростовской области украли 63 млн рублей при изготовлении тактической ракеты

26 января 2023, 09:48
Фото: mil.ru
В Ростовской области украли 63 млн рублей при изготовлении тактической ракеты
В Ростовской области начальника 222 военного представительства Минобороны РФ заподозрили в крупном мошенничестве, сообщили в УФСБ по региону.

Управление совместно с военной прокуратурой выявило новый эпизод преступления. Подозреваемыми являются гендиректор «Звезда-Стрела», глава  «ТПК «Горизонт» — ООО «Таганрогский литейный завод» и представитель структуры Минобороны РФ.

Речь идет о краже денег государственного оборонного заказа. По данным управления, преступление было совершено при заключении госзаказов на изготовление составной части тактической ракеты.

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«Фигуранты вносили в документы недостоверную информацию о стоимости изделий. Размер ущерба оценили на сумму более 63 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Всего фигурантам по всем эпизодам вменяют ущерб на сумму 80 миллионов.

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

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