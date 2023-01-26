Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Управление совместно с военной прокуратурой выявило новый эпизод преступления. Подозреваемыми являются гендиректор «Звезда-Стрела», глава «ТПК «Горизонт» — ООО «Таганрогский литейный завод» и представитель структуры Минобороны РФ.
Речь идет о краже денег государственного оборонного заказа. По данным управления, преступление было совершено при заключении госзаказов на изготовление составной части тактической ракеты.
«Фигуранты вносили в документы недостоверную информацию о стоимости изделий. Размер ущерба оценили на сумму более 63 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Всего фигурантам по всем эпизодам вменяют ущерб на сумму 80 миллионов.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.