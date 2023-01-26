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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В Ростовской области водитель без прав погиб в опрокинувшемся в поле автомобиле

26 января 2023, 11:34
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель без прав погиб в опрокинувшемся в поле автомобиле
В Ростовской области водитель без прав погиб в ДТП, перевернувшись на автомобиле в поле, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.
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Дтп

В ночь на четверг, 26 января, в 01.15 мск в 20 километрах от поселка Усть-Быстрянская произошла смертельная авария.

По предварительной информации, 39-летний непристегнутый мужчина без прав управлял внедорожником Chevrolet Niva, когда потерял контроль над транспортным средством, автомобиль опрокинулся на правый бок.  

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Водитель погиб на месте аварии до приезда медиков, его 20-летний пассажир не пострадал.

Теперь полиции предстоит установить все причины и обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что подростки, устроившие смертельное ДТП, вели стрим из салона авто.

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