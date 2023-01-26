Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В ночь на четверг, 26 января, в 01.15 мск в 20 километрах от поселка Усть-Быстрянская произошла смертельная авария.
По предварительной информации, 39-летний непристегнутый мужчина без прав управлял внедорожником Chevrolet Niva, когда потерял контроль над транспортным средством, автомобиль опрокинулся на правый бок.
Водитель погиб на месте аварии до приезда медиков, его 20-летний пассажир не пострадал.
Теперь полиции предстоит установить все причины и обстоятельства аварии.
Ранее стало известно, что подростки, устроившие смертельное ДТП, вели стрим из салона авто.